USA. Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki zarażona koronawirusem

Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki powiedziała w niedzielę, że zaraziła się COVID-19, ale przechodzi go łagodnie. Wyjaśniła, że ostatni raz kontaktowała się z prezydentem Joe Bidenem we wtorek, kiedy spotkała go w Białym Domu, gdzie byli od siebie oddaleni o ponad dwa metry i nosili maski. Biden jest często testowany, ostatnio, według Białego Domu, uzyskał wynik negatywny w sobotę.

Psaki planowała podróż z prezydentem, ale zrezygnowała, gdy dowiedziała się, że członkowie jej gospodarstwa domowego mieli pozytywny wynik testu na COVID-19. "Od tego czasu w środę, czwartek, piątek i sobotę poddałem się kwarantannie i przetestowałem na obecność COVID, wynik był negatywny" - napisała Psaki w oświadczeniu. - Jednak dzisiaj test na COVID był pozytywny - przekazała w niedzielę.

Psaki, która jest w pełni zaszczepiona, powiedziała, że ma tylko łagodne objawy.

"Ujawniam wynik zgodnie z zasadami przejrzystości"

- Chociaż od środy nie miałam bliskiego kontaktu z prezydentem ani członkami personelu Białego Domu, to ujawniam dzisiejszy pozytywny test zgodnie z zasadami przejrzystości - powiedziała Psaki.

Pracownicy Białego Domu i inni podróżujący z prezydentem przechodzą codzienne testy na COVID-19 od czasu wyjazdu z Waszyngtonu i wszyscy są w pełni zaszczepieni. Wielu urzędników otrzymało również zastrzyki przypominające ze względu na bliskie otoczenie i częste podróże związane z ich pracą.

Biden otrzymał zastrzyk przypominający 27 września, wkrótce po tym, jak federalne organy regulacyjne zatwierdziły trzecią dawkę dla wielu Amerykanów.

Bidenowi towarzyszyła w podróży jej zastępczyni Karine Jean-Pierre. Psaki powiedziała, że wróci do pracy po zakończeniu 10-dniowej kwarantanny i po negatywnym teście.

(PAP/wr)

