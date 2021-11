Burmistrz austriackiego Moedling do niezaszczepionych: Precz z intensywnej terapii

Zobacz wideo Cholewińska-Szymańska o zamknięciu cmentarzy: Tam, gdzie jest dużo zachorowań, powinny być zamknięte

Hansa Stefana Hintnera, burmistrza podwiedeńskiego Moedling (Dolna Austria) i członka Rady Narodowej z Partii Ludowej (OeVP), wzburzył program "Am Schauplatz" w państwowej telewizji ORF - relacjonuje portal Kurier. "W programie prezentowane były opinie przeciwników szczepień i teorie spiskowe - i to w dniu, w którym liczba infekcji poszybowała w górę" - informuje.

Hinter na swoim Facebooku zwrócił się do niezaszczepionych słowami: "precz z intensyjnej terapii". "Powinno to przejść do porządku dziennego. Niezaszczepieni poza intensywną terapią" - zaznaczył.

Austriacki burmistrz: Niezaszczepieni, wynocha z intensywnej terapii

Wpis Hitnera w mediach społecznościowych wywołał gwałtowną reakcję ze strony Udo Landbauera, polityka FPOe. "To jakieś szaleństwo, co jest możliwe w dzisiejszych czasach. Burmistrz z OeVP publicznie wzywa do odmowy leczenia chorych, wyrzucenia ich na ulicę i pozostawienia własnemu losowi. To nieludzkie" - oburzał się Landbauer.

Jednocześnie na burmistrza Moedling spadł grad wyzwisk ze strony obozu zwolenników „wolności, światowych spisków i przeciwników szczepionek" - jak określił to Hintner, który rozważał nawet zatrudnienie prawnika.

Hintner podtrzymuje swoje zdanie, podkreślając, że "nieludzkimi można nazwać tych, którzy się nie szczepią i zagrażają społeczeństwu". "Nasze szpitale pracują do granic możliwości i tym należy się przede wszystkim zająć" - cytuje burmistrza "Kronen Zeitung".

Autorka: Marzena Szulc (PAP)

