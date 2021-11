Wybory parlamentarne w Japonii. Sukces nowego premiera, rządząca koalicja zdobywa 2/3 mandatów

Media szacują, że wspólnie Partia Liberalno-Demokratyczna i konserwatywna partia Komeito mogą wprowadzić do parlamentu od 239 do 288 swoich członków. To wystarczająca liczba, aby uzyskać samodzielną większość w 465-osobowej izbie. Jednak w porównaniu z poprzednimi wyborami koalicja utraciła kilkadziesiąt mandatów. Mogła się do tego przyczynić polityka rządu w walce z pandemią, za którą koalicja była najbardziej krytykowana podczas kampanii wyborczej.

REKLAMA

Tokio. Atak nożownika w pociągu. Reuters: Napastnik przebrany za Jokera

Rządząca koalicja wygrywa wybory w Japonii

Najwięcej mandatów zdobyła Partia Liberalno-Demokratyczna dotychczasowego premiera Fumio Kishidy. Drugie miejsce zajęła opozycyjna Konstytucyjna Partia Demokratyczna.

Więcej wiadomości ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Największym zwycięzcą wyborów media okrzyknęły jednak konserwatywną Partię Innowacji, która wedle sondaży zajęła trzecie miejsce i potroiła liczbę mandatów w parlamencie. Japoński parlament składa się z dwóch izb - niższej Izby Reprezentantów i wyższej Izby Radców. Dziś Japończycy wybierali członków Izby Reprezentantów. Wybory do Izby Radców odbędą się w przyszłym roku.

Zobacz wideo Dr Kassenberg: W UE można zaoszczędzić 60% energii, to tzw. negawaty

Fumio Kishida miesiąc temu został 100. premierem Japonii i zastąpił na stanowisku Yoshihide Sugę, który podał się do dymisji po niecałym roku urzędowania. Jedną z jego pierwszych decyzji jako szefa rządu było rozpisanie nowych wyborów. - Wierzę, że mamy solidny mandat społeczny - mówił w rozmowie z dziennikarzami rozpoczęciem głosowania.

Czytaj więcej: Japonia. Fumio Kishida nowym premierem. "Umiarkowanie liberalny". Pokonał troje innych kandydatów