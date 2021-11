Białoruś. Mińsk jak "mały Bagdad" i 55 samolotów z uchodźcami tygodniowo

Film został opublikowany na Twitterze w sobotę 30 października i ukazuje obecną sytuację w Mińsku. Na nagraniu można zobaczyć tłumy uchodźców przemieszczających się ulicami Mińska.

Białoruś. "Mały Bagdad" w Mińsku. Na ulicach tłumy migrantów

Opublikowany materiał został nagrany przez Tadeusza Giczana, redaktora naczelnego białoruskiego opozycyjnego serwisu Nexta.

"Okolice ulicy Nemiga w Mińsku zmieniły się w Mały Bagdad. Międzynarodowy port lotniczy w Mińsku opublikował wczoraj nowy, zimowy rozkład lotów, według którego do Mińska będzie przylatywało co tydzień przynajmniej 55 samolotów z Bliskiego Wschodu" - napisał dziennikarz w komentarzu do nagrania.

Giczan wspomniał również w komentarzu pod filmem o krokach podjętych przez białoruskie ambasady w sprawie wydawania wiz. "Liczba ludzi chcących dostać się do UE przez Białoruś jest tak wysoka, że białoruskie ambasady zaczęły wydawać wizy grupowe zamiast indywidualnych. Tylko w październiku polska Straż Graniczna zapobiegła ponad 15 tys. prób przekroczenia granicy, kolejne 5 tys. osób zostało zatrzymanych w Niemczech."

Szef lokalnego MSW Białorusi: Działania migrantów w rejonie znajdują się pod ścisłą kontrolą

W piątek 29 października na portalu gazety "Kamianieckija Nawiny" ukazał się artykuł "Czy należy bać się migrantów?". Jak zapewnił w nim Wiktor Wodczyc, szef miejscowego MSW, działania migrantów znajdują się pod "ścisłą kontrolą władz". Dodał również, że "Oni tworzą obóz namiotowy i czekają na możliwość kontynuacji swojej drogi do Europy". - W przeciwnym wypadku zostaną cofnięci do swoich krajów - cytuje słowa Wodczyca portal.

