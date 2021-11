Twórca tiramisu nie żyje. Restaurator Ado Campeol miał 93 lata. Deser wymyślił ponad 50 lat temu

W wieku 92 lat zmarł restaurator Ado Campeol. Był właścicielem słynnej restauracji "Le Beccherie" w Treviso - miejscowości znajdującej się w regionie Wenecja Euganejska we Włoszech. Jak podaje BBC, restaurację stworzyła rodzina Campeola w 1939 roku, a Ado przejął firmę pod koniec II wojny światowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Błyskawiczne tiramisu w miseczkach z czekolady. Świętujemy Święto Czekolady czekoladą!

Przeczytaj więcej podobnych informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Włochy. Nie żyje twórca słynnego deseru tiramisu

Szef regionu Wenecji, Luca Zaia, złożył kondolencje rodzinie zmarłego i powiedział, że region stracił jedną z największych gwiazd sztuki kuchennej.

Jak powstał słynny deser tiramisu?

W 1970 roku, podczas przygotowywania lodów waniliowych, do roztartego żółtka z cukrem restauratorowi wpadł kawałek sera mascarpone. Okazało się, że takie połączenie jest znakomite. Ado Campeol wraz z kucharzem i małżonką wpadli na pomysł, by dodać do masy niej biszkopty nasączone kawą i kakao.

Dwa lata później deser trafił do jadłospisu. Twórcy nazwali go tiramisu, co znaczy "wzmocnij mnie'", "podnieś mnie na duchu". W 1981 roku w wydaniu "Veneto" - lokalnej publikacji poświęconej jedzeniu i winu, pojawiła się pierwsza udostępniona receptura tiramisu. Od tamtej chwili tiramisu stało się jednym z najpopularniejszych deserów na świecie. W 2010 roku receptura została zarejestrowana we Włoskiej Akademii Kuchni.

Dynia gigant z podlasia. Z 605-kilogramowej "Barbary" zupy nie będzie

Muzeum tiramisu w Treviso

W 2018 roku media obiegła informacja o muzeum tiramisu, które miało powstać przy restauracji "Le Beccherie". Zbierano wówczas dokumenty, zdjęcia oraz wspomnienia związane z deserem. Pamiątki można było przynosić do tzw. okienka tiramisu, nazwanego przez pomysłodawców muzeum - "punktem zbiórki i wspomnień".

Włochy. Apteki w dni świąteczne i po godzinach będą wykonywać testy

"Sukces tiramisu na świecie zawdzięczamy wszystkim mieszkańcom Treviso, którzy potrafili zazdrośnie strzec przepisu na ten deser i zapoznali z nim pięć kontynentów wraz z odrobiną kreatywności" - przekazali cytowani przez portal ttg.com.pl właściciele restauracji "Le Beccherie". I dodali "chcemy zaoferować turystom z całego świata jedną z najpiękniejszych historii włoskiego produktu".