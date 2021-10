11-latka z miasta Yapacani w departamencie Santa Gruz jest w 21. tygodniu ciąży. Ana Paola García Villagomez z organizacji pozarządowej broniącej praw kobiet poinformowała, że dziewczynka na początku powiedziała o swoim stanie jednej z kuzynek. Miała stwierdzić, że "czuje dziwne ruchy w brzuchu". Następnie o sprawie dowiedziała się matka dziewczynki, która zawiadomiła służby. Okazało się, że dziewczynkę gwałcił 61-letni dziadek. Działo się to w czasie, gdy rodzice 11-latki pracowali w La Paz, stolicy Boliwii.

Boliwia. 11-latka zgwałcona przez dziadka

Garcia Villagomez, którą cytuje "Washington Post", relacjonowała, że dziewczynka "chciała tylko, aby to się skończyło". 11-latka miała powiedzieć, że chce kontynuować naukę, "czuć się dobrze i usunąć to, co ma w swoim ciele". - Nie powiedziała słowa "dziecko" ani "ciąża", ponieważ nie wiedziała, co to znaczy być w ciąży - mówiła.

61-letni sprawca został aresztowany.

Jak podaje "Washington Post", w ubiegłym tygodniu matka 11-latki przyjechała do szpitala kobiecego w Santa Cruz, chcąc zapisać córkę na zabieg przerwania ciąży. Media zwracają uwagę, że od 2014 r. Boliwijki nie potrzebują zgody sądu, aby usunąć ciąże w przypadku gwałtu lub innych wyjątkowych okoliczności (np. zagrożenie życia lub zdrowia matki).

Księża mieli naciskać, by nie przeprowadzono aborcji

Postawa matki zgwałconego dziecka uległa zmianie. Kobieta zabrała córkę ze szpitala i przekazała mediom, że ta jednak chce urodzić. Media relacjonują, że z kliniki 11-latka trafiła do schroniska prowadzonego przez Kościół.

Według "El Pais" po wcześniejszym nagłośnieniu sprawy przez media, z matką dziewczynki skontaktowała się grupa duchownych. To oni mieli nakłonić kobietę do zmiany zdania. Hiszpański dziennik, powołując się na źródła w policji, podaje, że Kościół miał zaproponować matce 11-latki pieniądze za nieprzerwanie ciąży.

- Nastąpiło całkowite naruszenie praw biednego dziecka, które ma 11 lat i jest zmuszane do bycia maszyną reprodukcyjną - komentuje García Villagomez.

We wtorek do sprawy odniósł się episkopat Boliwii. Hierarchowie wezwali władze "do poszanowania i ochrony prawa do życia i zdrowia dziewczynki, która jest ofiarą gwałtu oraz nienarodzonego dziecka". "Ponieważ zarówno jej mama, jak i dziewczynka zdecydowały się kontynuować ciążę, biorąc pod uwagę zdrowie zarówno dziewczynki, jak i dziecka, należy szukać innych opcji, jak adopcja" - napisali duchowni.

ONZ: Tortury

Nadia Cruz, boliwijska rzeczniczka praw człowieka, poinformowała o skardze, którą złoży przeciwko matce dziewczynki, personelowi szpitala, episkopatowi, a także rzecznikowi praw dziecka w Santa Cruz. Jak twierdzi, doszło do "niedopełnienia obowiązków i handlu ludźmi w celu doprowadzenia do przymusowej ciąży". W reakcji biuro ONZ w Boliwii wydało oświadczenie, w której stwierdziło, że zmuszenie 11-latki do urodzenia dziecka jest "formą tortury".

Historia 11-latki zbulwersowała mieszkańców Boliwii. W środę w La Paz wybuchły demonstracje. "Ciąża dzieci jest torturą", "dziewczynki, nie matki" - transparenty z takimi hasłami nieśli manifestanci.

