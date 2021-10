"Ludzie, planeta, dobrobyt"- to hasło rozpoczynającego się w Rzymie dwudniowego szczytu przywódców G20, czyli 19 państw świata i Unii Europejskiej. Obrady toczyć się będą w nowoczesnym i luksusowym centrum kongresowym Nuvola w oprawie jak z filmu "Wielkiego Piękno".

Dwaj wielcy nieobecni

Do Rzymu zjechali niemal wszyscy najważniejsi politycy świata. Jest m.in. prezydent USA Joe Biden, Francji Emmanuel Macron, Brazylii Jair Bolsonaro oraz premier Indii Narendra Modi. Do Włoch nie przybędą natomiast prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping. Obaj mają połączyć się wirtualnie z uczestnikami szczytu i wygłosić przemówienia. Do Rzymu wysłali szefów dyplomacji.

Rozmowy o klimacie

Główne tematy obrad będzie walka z pandemią, wychodzenie z kryzysu gospodarczego oraz zmiany klimatyczne. To ważne m.in. w kontekście rozpoczynającego się 31 października szczytu klimatycznego ONZ w szkockim Glasgow.

Nad bezpieczeństwem gości czuwa 10 tysięcy policjantów i żołnierzy. Wokół Centrum Kongresowego, gdzie toczą się obrady, na powierzchni 10 kilometrów kwadratowych utworzono strefę bezpieczeństwa. Prawo wstępu mają wyłącznie mieszkańcy. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Rzymem. Nie można używać dronów.

Anarchiści zapowiadają demonstracje

Przy wjeździe do historycznego centrum miasta utworzono kilkanaście punktów kontrolnych. Zamknięto kilka stacji metra i zmieniono trasy wielu linii autobusowych.

Po południu w Rzymie odbędzie się kilka demonstracji, w tym jedna pod hasłem "Przeciw G20". Policja obawia się, że do protestujących dołączą anarchiści i antyglobaliści z całych Włoch, a także przybysze z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Europy środkowo-wschodniej.

Co to jest G20?

G20 to nieformalna grupa, która powstała w 1999 r. Jest to forum dialogu o kwestiach kluczowych dla światowej gospodarki. Tworzy ją obecnie 19 państw (Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Rosja, Arabia Saudyjska, RPA, Turcja, USA, Wielka Brytania) oraz Unia Europejska. Państwa członkowskie G20 reprezentują 2/3 ludności świata i odpowiadają za ok. 85 procent światowego PKB oraz 75 procent obrotów handlowych.