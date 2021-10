Zobacz wideo Generał Pacek: Polska nie potrzebuje tylko zwiększonej liczby żołnierzy

Jak podaje "Financial Times", w miniony weekend w północnokoreańskiej prowincji Hamgyong Południowy otwarty został ośrodek hodowli czarnych łabędzi. Transmitowana w państwowej telewizji ceremonia była częścią szerszej kampanii promującej konsumpcję czarnych łabędzi. Działacze partyjni opisywali mięso łabędzie jako "pyszne" i posiadające "wartość leczniczą". - Zamiast rozwiązywać problemy żywnościowe Korei Północnej poprzez zachęcanie rolników do zwiększania plonów lub importowania żywności rząd szuka magicznych rozwiązań - stwierdził, cytowany przez "Financial Times", Peter Ward, ekspert ds. Korei Północnej na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Korea zmaga się również z brakiem papieru oraz tuszu używanych do druku pieniędzy - wskazują na to specjalne kupony, które weszły do obiegu.

Kryzys w państwie rządzonym przez Kim Dzong Una, co podkreślają eksperci, jest wynikiem międzynarodowych sankcji, samoizolacji kraju m.in. z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także marnych zbiorów po zniszczeniu upraw przez fale upałów i gwałtowne powodzie.

Spekulacje o złym stanie zdrowia przywódcy Korei Północnej

Tymczasem, jak poinformowała w czwartek południowokoreańska agencja wywiadu, przywódca Korei Północnej stracił na wadze, ale stan jego zdrowia wydaje się nie budzić zastrzeżeń. Raport w tej sprawie przedstawiono na posiedzeniu parlamentu. Wcześniej w mediach publikowano zdjęcia dyktatora, które podsycały spekulacje o jego zdrowiu.

Południowokoreański wywiad uważa, że Kim Dzong Un, który ważył - jak przyjmowano wcześniej - około 140 kilogramów, stracił na wadze około 20. Zdaniem agencji wywiadowczej zdrowie dyktatora zdaje się nie budzić jednak zastrzeżeń - pisze Yonhap News Agency. Ze względu na to, że nowy wizerunek Kim Dzong Una znacznie różnił się od ostatnio publikowanych w Korei Północnej, pojawiały się spekulacje o jego złym stanie zdrowia. Sugerowano też, że na najnowszych zdjęciach zamiast przywódcy może być jego sobowtór.

Wszelkie informacje dotyczące prywatności północnokoreańskich przywódców w komunistycznej Korei uznawane są za tajemnicę państwową. Spekulacje o stanie zdrowia Kima miały implikacje polityczne dotyczące kwestii sukcesji, o czym można przeczytać pod TYM linkiem.

