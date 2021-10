Biden przyleciał do Europy. Spotka się z papieżem Franciszkiem i weźmie udział w szczycie G20

Samolot Air Force One wylądował w Rzymie po 2:30 w nocy. Godzinę później amerykańska para prezydencka dotarła do rezydencji ambasadora USA, gdzie zatrzymała się na czas wizyty we Włoszech. Podczas pobytu w Europie Joe Biden spotka się z papieżem Franciszkiem, a także weźmie udział w szczycie przywódców G20.

