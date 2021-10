Aleksander Łukaszenka mówił w czwartek do prokuratora generalnego Rosji o coraz większej liczbie żołnierzy, a także czołgach na granicy polsko-białoruskiej do walki z "nielegalną migracją". Stwierdził, że Polska szuka wymówek, aby zbliżyć swoje siły zbrojne do granic Białorusi - podaje agencja TASS.

