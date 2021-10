Szefowa KE mówi o porozumieniu ws. Krajowego Planu Odbudowy. Ale stawia warunek

Zobacz wideo Kierwiński komentuje słowa Morawieckiego o tym, co się stanie, jeśli KE rozpocznie III wojnę światową

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że Polska ma zapłacić karę za niezawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej - chodzi o milion euro dziennie. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, padło m.in. pytanie o decyzję TSUE oraz Krajowy Plan Odbudowy Polski.

Polityczka podkreśliła, że zawsze wyrażała się "jasno" w tej kwestii. - Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała Urusula von der Leyen.

- Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z Polską, ale reforma to conditio sine qua non [warunek konieczny - red.] - dodała szefowa Komisji Europejskiej.

TSUE: Polska ma płacić karę za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Polska wciąż bez olbrzymich pieniędzy

KE wciąż nie zaakceptowała Krajowego Planu Odbudowy Polski, a na początku września oficjalnie wstrzymała jego analizę. Zaakceptowanie go jest niezbędne do wypłacenia pieniędzy z Funduszu Odbudowy. - Kwestionowanie wyższości prawa europejskiego nad krajowym jest powodem wstrzymania akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polski - przekazał wówczas Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Przypomnijmy, dalsze opóźnienia w akceptacji Krajowego Planu Odbudowy mogą oznaczać utratę szansy Polski na 13-procentową zaliczkę, czyli 4,7 mld euro. Nie oznacza to, że pieniądze przepadną, bo zostaną one wypłacone później, w kolejnych transzach. Jednak korzystniejsze byłoby otrzymanie zaliczki, której wypłata nie jest niczym warunkowana. Z kolei regularne wypłaty są późniejsze i każda transza jest uzależniona od poprawnego wykonania poszczególnych etapów reform, do których kraj się zobowiązał w swoim planie.

