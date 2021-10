Papież Franciszek przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Według agencji ANSA, która pozyskała informacje ze źródła w Watykanie, papież Franciszek miał zostać zaszczepiony trzecią dawką szczepionki przeciw koronawirusowi. Watykan nie informował o tym oficjalnie. Ojciec święty miał być jedną z pierwszych osób, które otrzymały dawkę przypominającą. Jak zauważyła agencja, 84-letni papież należy do grupy najbardziej zagrożonej zakażeniem koronawirusem i priorytetowej do przyjęcia szczepionki. Nie wiadomo, czy trzecią dawką szczepionki zaszczepiony został także papież Benedykt XVI.

REKLAMA

Zobacz wideo Terlikowski o raporcie ws. Pawła M.: Chcieliśmy oddać głos pokrzywdzonym

Watykan. Rozpoczęła się akcja szczepienia trzecią dawką

Watykańska ochrona zdrowia rozpoczęła podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 - poinformował w środę szef watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Stolica Apostolska informowała, że dawkę przypominającą jako pierwsze mają otrzymać osoby powyżej 60. roku życia, o słabej kondycji oraz szczególnie wrażliwe. Zimą i wczesną wiosną pracownicy oraz mieszkańcy Watykanu zostali zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki koncernu Pfizer.

Rekonstrukcja rządu. Oto nowi ministrowie [ZDJĘCIA]

Od października bieżącego roku wprowadzone zostały przepisy prawne, które zobowiązują watykańskich urzędników do posiadania w pracy certyfikatu szczepienia lub aktualnego negatywnego testu na obecność COVID-19.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Papież Franciszek odwiedzi Grecję, Cypr i Kanadę

Niedawno agencja AFP donosiła, że 14 października delegacja watykańska odwiedziła obóz dla migrantów Mavrovouni na wyspie Lesbos, by zaplanować podróż papieża Franciszka - podaje ucanews.com. Według Agencji Reutera wizyta w Grecji i na Cyprze ma trwać od 2 do 6 grudnia.

Papież otrzymał też zaproszenie do odwiedzenia Kanady. "Konferencja Episkopatu Kanady zaprosiła Ojca Świętego Franciszka do złożenia wizyty apostolskiej w Kanadzie, także w kontekście długotrwałego procesu duszpasterskiego pojednania z ludnością rdzenną. Jego Świątobliwość wyraził gotowość do złożenia wizyty w tym kraju w terminie, który zostanie ustalony w późniejszym czasie" - przekazano w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej cytowanym przez Onet.

Papież: Musimy położyć kres odsyłaniu migrantów do krajów niebezpiecznych