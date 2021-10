Francja oskarża rodzinę Łukaszenki o przemyt migrantów. "Odpowiedź powinna być stanowcza i ludzka"

Clement Beaune cytowany przez francuskie media ocenił, że "przemyt ludzi jest bezpośrednio zorganizowany przez rodzinę Łukaszenki wraz z krajami trzecimi".

Jak dodał, proceder odbywa się m.in. poprzez loty komercyjne. - To ruch nie do przyjęcia, jego celem jest osłabienie i podział Unii Europejskiej - powiedział Beaune.

Jak powiedział, odpowiedź Unii Europejskiej na działania białoruskiego reżimu powinna być "stanowcza i ludzka".

Beaune krytycznie odniósł się do budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy. Stwierdził, że jest to sprzeczne z europejskimi wartościami. - Unia Europejska nie została skonstruowana po to, by wznosić mury między krajami - mówił. Francuski minister chwalił jednocześnie polski rząd za stawianie czoła "prowokacyjnym działaniom władz Białorusi".

Senat przyjął ustawę o zaporze. Będzie miała 5,5 metra wysokości

W środę Senat uchwalił z poprawkami ustawę o budowie zapory na granicy z Białorusią. Za przyjęciem ustawy głosowało 52 senatorów, przeciwko było 46, a jeden wstrzymał się od głosu. Senat odrzucił zarówno wniosek o odrzucenie ustawy w całości, jak i wniosek przeciwny - o przyjęcie jej bez poprawek. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

O szczegółach na temat inwestycji mówił w Senacie Maciej Wąsik. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji stwierdził, że będzie wysoka na 5,5 metra. Dodał, że będzie składać się na nią również system wież, kamer i perymetrii. Wiceszef MSWiA przekazał, że zapora znajdzie się na prawie 200 km odcinku granicy. Stwierdził, że na gruncie stabilnym jej konstrukcja będzie cięższa, natomiast lżejsza konstrukcja zostanie ustawiona na gruncie bagiennym i podmokłym.

