Słowacja. Polacy pędzili po drodze i spowodowali wypadek. Prokuratura przedstawiła im zarzuty

Tragiczny wypadek z udziałem Polaków miał miejsce w 2018 roku. Jednak dopiero trzy lata później słowacka prokuratura poinformowała o zakończeniu działań. Prokurator przekazał, że teraz akta sprawy zostaną przedstawione poszkodowanym i oskarżonym. Przypominamy, że w zdarzeniu zginął 57-letni Słowak, a jego syn i żona zostali ranni.

Wypadek z udziałem trzech Polaków na Słowacji. Przedstawiono im zarzuty

Prokuratura słowacka przyznaje, że śledztwo znacznie się przedłużyło. Wskazuje, że na tak długi czas śledztwa wpłynęła pandemia COVID-19, ale też napływające od poszkodowanych wnioski o uwzględnienie kolejnych ekspertyz dotyczących roszczeń, a korespondencja z podejrzanymi Polakami musiała być tłumaczona - podaje TVN24.

Trzech Polaków usłyszało zarzuty spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym i spowodowania w okolicach Dolnego Kubina na Słowacji śmierci 57-letniego Słowaka. Jak podaje TVN24, najbardziej surowa kara grozi Marcinowi L., który doprowadził do czołowego zderzenia ze osobówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba a dwie zostały ranne.

- Aktualna kwalifikacja prawna wskazuje, że celowo dopuścił się narażenia ludzi na ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń i spowodowanie śmierci osoby postronnej. Za to przestępstwo grozi od 15 do 20 lat pozbawienia wolności - poinformował prokurator.

Polacy, którzy spowodowali wypadek, wyszli z aresztu. Nie przystali też na ugodę

Marcin L., który spowodował śmierć mężczyzny, trafił do aresztu, ale wyszedł z niego 6 czerwca 2019 roku po wpłaceniu 25 tysięcy euro kaucji. Adam Sz. i Łukasz K. również wyszli z aresztu po wpłaceniu 20 tys. euro kaucji.

Choć prokuratura zaproponowała mężczyznom ugodę, dwóch z nich nie zgodziło się na takie rozwiązanie. - W takim przypadku, przy zastosowaniu przepisów kodeksu karnego o nadzwyczajnym obniżeniu kary, można by było im zaproponować karę o jedną trzecią poniżej dolnej granicy przewidzianej w przepisach - mówił TVN24 przedstawiciel słowackiej prokuratury Martin Kokles.

30 września 2018 roku Marcin L., który kierował porsche i kierowcy czterech innych samochodów wracali do Polski po weekendzie spędzonym na Słowacji. - W czasie wyjazdu obowiązywała zasada "follow the leader". Polega to na tym, że wszyscy uczestnicy wyjazdu jadą za organizatorem w przyjętej wcześniej kolejności. Uczestnicy wyprawy nie powinni się wyprzedzać - tłumaczył po wypadku TVN24 znajomy podejrzanego kierowcy porsche.