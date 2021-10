Najpierw był Morawiecki, potem Le Pen spotkała się z Orbanem. Rozmawiali o eurosceptycznym sojuszu

Zobacz wideo Kierwiński komentuje słowa Morawieckiego o tym, co się stanie, jeśli KE rozpocznie III wojnę światową

W wypowiedzi dla mediów szef węgierskiego rządu Viktor Orban odniósł się do unijnej polityki migracyjnej, którą nazwał "porażką" i "otwartą raną". Skrytykował też - jak to ujął - "ideologiczne naciski" ze strony Komisji Europejskiej, która jego zdaniem atakuje konserwatywne rządy w Europie.

Le Pen krytykuje UE

Przewodnicząca partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen potępiła z kolei - jak to nazwała - "hegemoniczne i imperialne zapędy" unijnych instytucji. Skrytykowała je również za "ideologiczną brutalność". Stanęła też po stronie Polski w sporze z Komisją Europejską. - Polski wymiar sprawiedliwości w uzasadniony sposób broni konstytucyjnej tożsamości swojego narodu - stwierdziła Marine Le Pen. - Groźby sankcji i wykluczenia, które padły w sposób niezwykle brutalny wobec Polski i Węgier, świadczą o wadze tego sporu. Narody wiedzą, że w tym konflikcie prawnym toczy się gra o ich przyszłość - mówiła liderka narodowców.

Jak dodała, pod przewodnictwem Orbana Węgry znalazły się na czele państw "walczących o wolność narodów". Le Pen pochwaliła też "odwagę" i "determinację" węgierskiego premiera - podkreśla France24. Jednocześnie liderka francuskiego Frontu Narodowego odmówiła komentarza na temat homofobicznej ustawy przyjętej na Węgrzech.

"Fidesz jest odizolowany w Parlamencie Europejskim"

Marine Le Pen i Viktor Orban ponownie wyrazili chęć utworzenia nowego ugrupowania w europarlamencie zrzeszającego partie o patriotycznych poglądach. Przypomnieli, że ponad 15 europejskich partii - między innymi Fidesz, Zjednoczenie Narodowe oraz Prawo i Sprawiedliwość - podpisało w lipcu wspólną deklarację wzywającą do głębokich zmian w Unii Europejskiej. - Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsze [wtorkowe - red.] spotkanie zwiastuje utworzenie nowej grupy. Fidesz jest odizolowany w Parlamencie Europejskim i myślę, że to się zmieni - powiedział po spotkaniu jeden z doradców polityczki. Jak dodał, strona francuska chciałaby przeforsować utworzenie nowej grupy do końca roku.

Portal Politico.eu podkreśla, że wcześniej Orban nie był entuzjastycznie nastawiony do Le Pen. Ich spotkanie pokazuje poprawę w stosunkach między tymi konserwatywnymi politykami.

Z Marine Le Pen spotkał się również Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty na szczycie UE w Brukseli. Politycy rozmawiali m.in. o "szantażu" Komisji Europejskiej wobec Polski - tak wynika z wpisu twitterowego liderki Frontu Narodowego.

