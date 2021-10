Biały Dom ujawnia szczegóły podróży Bidena do Europy. W planach m.in. spotkanie z Franciszkiem

Spotkanie z papieżem Franciszkiem, premierem Włoch i prezydentem Francji - to niektóre z punktów wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Europie. To druga podróż amerykańskiego przywódcy na kontynent po objęciu przez niego urzędu. Analitycy wskazują, że atmosfera może być nieco bardziej napięta w porównaniu do poprzedniej.

3 Fot. Susan Walsh / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl