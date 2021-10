Sprawa Gabby Petito. "Niejednoznaczne" wyniki sekcji zwłok Briana Laundriego, jej partnera

Zwłoki 23-letniego Briana Laundriego, partnera nieżyjącej blogerki Gabby Petito, zostały odnalezione w środę 20 października na terenie rezerwatu przyrody Carlton w środkowej części Florydy w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej teren ten znajdował się pod wodą. W pobliżu zwłok odkryte zostały przedmioty należące do mężczyzny - plecak oraz notatnik.

Sprawa Gabby Petito. Szczątki Briana Laundriego przesłane do antropologa

- Wyniki sekcji zwłok są niejednoznaczne. Nie udało się ustalić sposobu ani przyczyny śmierci Briana Laundriego - poinformował w oświadczeniu dla NBC News prawnik rodziny 23-latka Steven Bertolino. W związku z tym szczątki zostały wysłane do antropologa w celu przeprowadzenia dalszych badań.

Jednocześnie Bertolino przekazał, że nie poinformowano go o tym, kiedy antropolog zakończy ocenę szczątków Laundriego. Po zakończeniu badań zostaną one poddane kremacji. Dodał też, że rodzina pogrążyła się w żałobie "gdzieś na Florydzie" i nie planuje pogrzebu w najbliższym czasie. Prawdopodobnie później rozważą małą prywatną ceremonię.

Odnalezione w środę 20 października szczątki Briana Laundriego zostały opisane przez Departament Policji North Port jako "wyglądające jak szkielet". To, że należą do poszukiwanego od ponad miesiąca 23-latka, udało się ustalić na podstawie dokumentacji stomatologicznej. Steven Bertolino informował, że rodzice mężczyzny pomagali w akcji poszukiwawczej i doprowadzili funkcjonariuszy FBI i policjantów do Parku Myakkahatchee Creek.

Odrzucił również sugestie, iż rodzina mogłaby wcześniej wiedzieć, że Brian zniknie lub że zawarli umowę z prokuratorami o pomoc w poszukiwaniach - podaje NBC News.

Sprawa Gabby Petito

Przypomnijmy, blogerka Gabby Petito podróżowała razem ze swoim narzeczonym Brianem Laundrie po Stanach Zjednoczonych furgonetką. Dziewczyna zdawała relację ze swoich podróży w mediach społecznościowych. Po raz ostatni opublikowała zdjęcie z wyprawy 25 sierpnia. Pod koniec miesiąca po raz ostatni kontaktowała się też z bliskimi.

Śmierć Gabby Petito. Przełom w sprawie, znaleziono plecak jej chłopaka

1 września Brian Laundrie wrócił furgonetką do swojego domu na Florydzie bez Gabby. 11 września rodzina dziewczyny zgłosiła jej zaginięcie. Niedługo później odnaleziono zwłoki 22-latki. Okazało się, że została uduszona. W międzyczasie Brian Laundrie przepadł bez śladu. Policja oficjalnie poszukiwała go w związku z niedozwolonym używaniem przez niego kart płatniczych należących do Gabby - miało do tego dojść już po jej śmierci.

Z materiałów policji udostępnionych po zaginięciu Gabby wynika, że między parą dochodziło do konfliktów. Zostali nawet zatrzymani w związku z doniesieniem dotyczącym przemocy domowej. Oboje przyznali się, że doszło między nimi do rękoczynów, a na twarzy Briana widoczne były zadrapania, dlatego to jego początkowo uznano za ofiarę przemocy domowej. 12 października koroner przekazał, że to 22-latka była ofiarą.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.