USA. Służby zidentyfikowały kolejną ofiarę Johna Wayne'a Gacy'ego. Morderca przed laty zabił 33 osoby

Zobacz wideo Policjanci z "Archiwum X" doprowadzili do zatrzymania podejrzanego o popełnienie morderstwa sprzed 23 lat.

John Wayne Gacy został skazany na śmierć za zabicie 33 młodych mężczyzn i chłopców w latach 70. ubiegłego wieku. Większość szczątków ofiar służby znalazły pod domem mordercy w Chicago lub zakopane w innym miejscu na terenie posiadłości.

REKLAMA

W 2011 roku szczątki ośmiu zabitych osób zostały ekshumowane w nadziei na ich identyfikację za pomocą testów DNA. W tym samym roku zidentyfikowano szczątki Williama George'a Bundy'ego, 19-letniego budowlańca z Chicago. Sześć lat później stwierdzono, że kolejne szczątki należą do 16-letniego Jamesa Byrona Haakensona. Nastolatek opuścił swój dom w Minnesocie w 1976 roku i ostatni raz słyszano o nim w sierpniu tego samego roku.

Turcja. Miał być największy od 19 lat kryzys. Ambasady wydały oświadczenia

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Służby zidentyfikowały kolejną ofiarę "klauna Pogo"

Jak informuje Associated Press, w poniedziałek 25 października służby zidentyfikowały trzecią z tych ośmiu osób jako Francisa Wayne'a Alexandera. To mężczyzna pochodzący z Północnej Karoliny, który przeprowadził się do Chicago na krótko przed zniknięciem. Oznacza to, że nieznana pozostaje wciąż tożsamość pięciu ofiar.

John Wayne Gacy urodził się 17 marca 1942 roku. W latach 70. mężczyzna pracował jako "klaun Pogo" na przyjęciach dla dzieci. W tym stroju przychodził do hospicjum dla dzieci, angażował się także w różnego rodzaju akcje charytatywne. Jak podkreśla AP, Gacy zwabiał młodych mężczyzn i chłopców w celach seksualnych do swojego domu. Później ich mordował.

W 1980 roku został skazany za zabójstwo 33 osób, a 14 lat później - stracony.

10 lat więzienia dla Niemki z ISIS. Biernie przyglądała się śmierci 5-latki