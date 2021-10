Niemcy. Neonaziści "patrolowali" granicę w okolicach Guben. Bojówkarzy powstrzymała policja

W okolicy miasta Guben we wschodnich Niemczech, w pobliżu granicy z Polską, lokalna policja interweniowała w związku z obecnością ok. 50 ultraprawicowych bojówkarzy. Byli uzbrojeni w maczety, noże, kije bejsbolowe i gaz pieprzowy. Mężczyźni odpowiedzieli na apel neonazistowskiej partii Trzecia Droga, by blokować granicę niemiecko-polską przed migrantami ze Wschodu.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Patrick Pleul