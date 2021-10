Kolumbia. Zatrzymano "Otoniela". To "największy cios dla narkobiznesu od czasu śmierci Pablo Escobara"

50-letni Dairo Antonio Usuga "Otoniel", lider kartelu Clan del Golfo, który jest odpowiedzialny za morderstwa, wymuszenia i handel narkotykami, był poszukiwany od dziesięciu lat. Przestępcę zatrzymano w piątek na północy Kolumbii przy granicy z Panamą podczas wspólnej operacji wojska oraz policji. W akcji wzięło udział ponad 500 członków kolumbijskich sił specjalnych.

Kolumbia. W czasie zatrzymania "Otoniela" zginął policjant

Sukces operacji o kryptonimie "Osiris" ogłosił podczas konferencji prasowej prezydent Kolumbii Ivan Duque, który powiedział, że zatrzymanie przestępcy jest największym ciosem zadanym narkobiznesowi od zabicia Pablo Escobara w latach 90. oraz najbardziej znaczącym sukcesem w wojnie z kartelami w XXI wieku.

- "Otoniel" był przemytnikiem, którego bano się najbardziej na całym świecie. Zabójca policjantów, żołnierzy i autorytetów społecznych, który rekrutował do swojego kartelu młodzież i dzieci. Nie zatrudniał ich jedynie w narkobiznesie, ale zasłynął również z ich seksualnego wykorzystywania - mówił prezydent Ivan Duque.

Podczas zatrzymania lidera kartelu narkotykowego zginął jeden z policjantów - podaje "The Guardian". Przestępcę odnaleziono w jego kryjówce w dżungli, która była bardzo pilnie strzeżona.

"Otoniel" był poszukiwany od lat. USA oferowały 5 mln dolarów za jego ujęcie

Dairo Antonio Usuga już na początku lat 90. zaangażował się w działalność zbrojną przeciwko rządowi Kolumbii. Wstąpił wówczas do marksistowsko-leninowskiej Ludowej Armii Wyzwolenia. Niedługo później wstąpił do chłopskich Zjednoczonych Sił Samoobrony Kolumbii. Organizacja została rozbrojona w 2006 roku, a "Otonielowi" udało się przejąć na własny użytek jej siatkę produkcji i handlu kokainy. Jego Clan del Golfo jest największą grupą zbrojną na terenie całego kraju.

W związku z przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych amerykański urząd do spraw walki z narkotykami (DEA) oferował 5 milionów dolarów za jego ujęcie. Z kolei Kolumbia oferowała 3 miliardy pesos (ok. 800 tys. dolarów) za informacje o miejscu pobytu handlarza narkotyków.

W marcu tego roku kolumbijska policja razem z amerykańską agencją do spraw walki z narkotykami schwytały siostrę "Otoniela", Nini Johanę Usugę. Została ona przekazana Stanom Zjednoczonym. Jest podejrzana o handel narkotykami oraz pranie brudnych pieniędzy - informowała agencja Reuters.