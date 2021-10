Były funkcjonariusz białoruskiego MSW w "Fakcie": Łukaszenka skieruje migrantów na granicę z Ukrainą

Alaksandr Azarau to b. funkcjonariusz białoruskiego MSW oraz GUBOPiK-u, Głównego Urzędu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją, gdzie był zastępcą szefa oddziału ds. walki z nielegalną migracją. Po sfałszowanych wyborach w 2020 roku wyjechał do Polski. W Polsce Azarau działa w stowarzyszeniu BYPOL, organizacji zrzeszającej byłych i czynnych pracowników MSW, przeciwników Łukaszenki. Ujawnili oni m.in. informację na temat operacji "Śluza" czyli zorganizowanej akcji przerzucania migrantów na polską i litewską granicę.

Azarau: Łukaszenko chce wykorzystać słabiej strzeżone granice

Jak twierdzi w rozmowie z "Faktem" były funkcjonariusz MSW, władze w Mińsku opracowują nowy szlak przerzutowy migrantów.

Mamy informacje, że białoruska straż graniczna zaczyna przewozić tych ludzi na granicę z Ukrainą, o wiele słabiej strzeżoną niż polska

- alarmuje Alaksandr Azarau. Szlak ma potem prowadzić m.in. przez Bieszczady. - Łukaszenka chce wykorzystać słabiej strzeżone granice - dodaje były oficer.

Jak twierdzi "Fakt", powołując się na informacje przekazane przez swojego rozmówcę, pierwsze grupy migrantów pojawiły się już w okolicy białoruskiego Homla, przy granicy z Ukrainą. Tam uchodźcy będą starać się przedzierać przez granicę. Najpierw na Ukrainę, potem do Polski i dalej na zachód. Jak dodaje tabloid, inna grupa migrantów jest już przewożona w okolice Pskowa w Rosji. Zostaną oni skierowani na granicę z Estonią.

SG: 633 próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski

Nie ustaje presja imigracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 633 próby nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Zatrzymano 32 nielegalnych imigrantów - 30 obywateli Iraku i 2 obywateli Syrii, pozostałym próbom zapobieżono. W tym miesiącu granicę Polski z terytorium Białorusi próbowano nielegalnie przekroczyć ponad 12 tysięcy razy.