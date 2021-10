Wielka Brytania. 14-latek jednym w oskarżonych w sprawie śmierci pięcioletniego Logana Mwangi

Zobacz wideo Śmiertelne potrącenie 4-latka w Gorzowie Wielkopolskim. Policja zatrzymała kierowcę, który uciekł z miejsca wypadku

Jak podaje policja z południowej Walii do śmierci pięcioletniego chłopca doszło pod koniec lipca tego roku w miejscowości Sarn w hrabstwie Bridgend. Z informacji BBC wynika, że w sprawie oskarżone zostały trzy osoby.

Wielka Brytania. Trzy osoby oskarżone w sprawie śmierci pięcioletniego Logana Williamsona

Ciało pięciolatka znanego jako Logan Mwangi lub Logan Williamson zostało odkryte 31 lipca w rzece Ogmore w hrabstwie Bridgend. Ojczym dziecka, 39-letni John Cole został oskarżony o morderstwo. Matka chłopca, 30-letnia Angharad Williamson oraz 14-latek, którego tożsamość nie jest znana ze względu na młody wiek, zostali oskarżeni o utrudnianie wymierzenia sprawiedliwości (ang. perverting the course of justice, co wiąże się z fabrykowaniem lub pozbywaniem dowodów, a także zastraszaniem lub grożeniem świadkom, przysięgłym lub sędziemu, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności).

Oskarżony nastolatek znajduje się pod opieką lokalnych władz. Wstępny termin rozprawy został wyznaczony na 31 stycznia 2021 roku.

Sprawa Logana Mwangi. Trwa ustalanie przyczyn śmierci pięciolatka

Jak podaje "The Guardian", 5-letniego chłopca wyłowiono z rzeki w dniu zgłoszenia jego zaginięcia. Został przewieziony do szpitala Princess of Wales, gdzie potwierdzono jego śmierć. Biuro koronera przekazało, że mimo przeprowadzenia sekcji zwłok, konieczne jest dalsze dochodzenie, by możliwe było ogłoszenie przyczyn śmierci dziecka. Według informacji, na jakie powołuje się yahoo!news, chłopiec miał doznać urazu wątroby, urazu głowy oraz złamania obojczyka.