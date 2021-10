Putin chce wykreślenia talibów z listy organizacji terrorystycznych

Rosja należy - obok m.in. Pakistanu, Chin i Iranu - do państw utrzymujących dobre relacje z talibami. Moskwa nie zamknęła swojej ambasady w Kabulu, kiedy w połowie sierpnia bojownicy islamscy w ekspresowym tempie przejęli władzę w Afganistanie, zdobywając stolicę tego kraju, Kabul.

Teraz Rosja wykorzystuje swoje pielęgnowane od lat kontakty z talibami i chce ułożyć z nimi pragmatyczne relacje.

Wszyscy oczekujemy od talibów, którzy teraz kontrolują sytuację w Afganistanie, że sytuacja rozwinie się pozytywnie. Musimy solidarnie podjąć decyzję w sprawie wykluczenia ich z listy organizacji terrorystycznych. Wydaje mi się, że zbliżamy się do tego

- powiedział cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti Putin po spotkaniu z talibami.

Jak podkreśla Ośrodek Studiów Wschodnich w analizie z końca sierpnia tego roku, Moskwa chce uniknąć działań destabilizujących państwa Azji Centralnej, którą uważa za swoją strefę wpływu. W zamian za współpracę Kreml jest gotów zaoferować fundamentalistom poparcie w staraniach o uzyskanie międzynarodowej legitymizacji. Jednym z pierwszych kroków ma być właśnie wykreślenie talibów z list organizacji terrorystycznych.

Rosja uznała talibów za organizację terrorystyczną w 2003 r. Nie przeszkodziło to jednak Kremlowi w utrzymywaniu z nimi dobrych stosunków. Teraz Rosja jest dla talibów jednym z ważniejszych okien na świat. W środę w Moskwie odbyły się rozmowy przedstawicieli Rosji, talibów, Pakistanu, Iranu i Indii. Moskwa chce, by w Kabulu powstał rząd reprezentujący szerokie spektrum społeczeństwa afgańskiego. Jak podkreśla Ośrodek Studiów Wschodnich, faktycznie oznaczałoby to kooptację niektórych uczestników poprzedniego systemu politycznego.

Rosja chce większej pomocy dla Afganistanu

Jak podkreślił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Rosja wzywa też wspólnotę międzynarodową do większej pomocy dla Afganistanu. Chodzi o zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu i gospodarczej zapaści. Putin podkreślił, że Afganistan powinien mieć odblokowane swoje aktywa finansowe, ponieważ stabilność kraju leży w interesie wszystkich jego sąsiadów. Kreml jest zaniepokojony głównie możliwym przepływem migrantów i kierowaną z Afganistanu działalnością islamskich bojowników.

O odblokowaniu pieniędzy nie chcą na razie myśleć Amerykanie. Na początku września USA zamroziły warte prawie 9,5 mld dol. aktywa należące do afgańskiego banku centralnego i wstrzymały wysyłkę gotówki do tego kraju. Jak poinformował we wtorek urzędnik amerykańskiej administracji, ma to na celu uniemożliwienie rządowi kierowanemu przez talibów dostępu do pieniędzy. Talibowie pozostają na liście grup objętych sankcjami Departamentu Skarbu. Dlatego Biały Dom zapowiedział, że jakiekolwiek aktywa banku centralnego, które rząd afgański ma w USA, nie będą dla nich dostępne.