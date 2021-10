Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich opublikowała list ofiary wykorzystywania skierowanym do kapłanów i seminarzystów. O upublicznienie pisma poprosił papież Franciszek.

Dramatyczny list do księży

Jak podaje Vatican News, autorka listu podkreśliła, że wieloletnie wykorzystywanie pozostawiło w niej trwałe blizny, a także lęk do kapłanów, przez który trudno jej chodzić do kościoła. "Moje ciało pamięta każdy dotyk. Boję się księży, być blisko nich. (...) Dorośli, którzy doświadczyli tej hipokryzji jako dzieci, nigdy nie będą w stanie wymazać jej ze swojego życia" - zaznaczyła, jak cytuje rmf24.pl za PAP. Jak dodała, można zapomnieć na jakiś czas, próbować przebaczyć, starać się żyć w pełni, ale jednak blizny pozostają.

Autorka listu zapewniała, że traktuje Kościół jak matkę, dlatego też cierpi, kiedy dzieją się w nim tak straszne rzeczy. "Chcę was prosić, byście chronili Kościół, Ciało Chrystusa!" - zaapelowała do kapłanów i seminarzystów. "Proszę, nie zamiatajmy tych spraw pod dywan, bo potem zaczną cuchnąć, gnić, a sam dywan się rozpadnie. Uświadommy sobie, że jeśli ukrywamy te fakty, gdy milczymy, ukrywamy brud i w ten sposób stajemy się wspólnikami. Proszę was, zdajcie sobie sprawę, że otrzymaliście ogromny dar, macie być alter Christus - drugim Chrystusem, Jego uosobieniem w tym świecie. Ludzie, a w szczególności dzieci, nie widzą w was jakiejś osoby, lecz Chrystusa, któremu ufają bez reszty" - napisała kobieta.

