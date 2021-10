Szczyt UE. Wśród tematów ceny energii, kryzys migracyjny i znów praworządność w Polsce

Zobacz wideo (Zbyt) długie wystąpienie Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. Próbowano mu przerwać. "Proszę nie przeszkadzać!"

W czwartek 21 października rozpocznie się dwudniowy szczyt w Brukseli z udziałem europejskich przywódców 27 krajów. Jednym z poruszonych tematów będzie kwestia praworządności państw członkowskich. Głos w dyskusji zabierze między innymi Mateusz Morawiecki, którego ostatnie wystąpienie w Strasburgu spotkało się jednak z dużą krytyką. Komentatorzy zwracają uwagę, że w obronie PiS stanęli głównie skrajni populiści i nacjonaliści, z Ligi Północnej, Alternatywy dla Niemiec czy francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Tymczasem szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli zapowiedział, że rozporządzenie dotyczące "funduszy za praworządność" nie zostanie już zmienione, a szefowa KE, Ursula von der Leyen, postawiła Polsce warunki. - Należy odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i przywrócić do pracy bezprawnie zwolnionych sędziów - podkreśliła.

Szczyt Unii Europejskiej. Tematem dyskusji będą m.in. ceny energii

Szczyt rozpocznie się o godz. 15:00 od dyskusji na temat wysokich cen energii. To będzie pierwsza okazja dla unijnych przywódców do dyskusji na temat pomysłów Komisji Europejskiej. - Naszym priorytetem jest, by ulżyć finansowo rodzinom i firmom znajdującym się w trudnej sytuacji - mówiła wczoraj w Europarlamencie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Chodzi o różnego rodzaju ulgi podatkowe i pomoc publiczną dla określonych firm, a także wsparcie najuboższych pieniędzmi z handlu pozwoleniami na emisję CO2. Wśród krajów są różnice zdań, czy takie szybkie działania będą wystarczające. Polska proponuje zmiany w polityce klimatycznej i domaga się też dochodzenia Komisji w sprawie manipulacji rynkowych Gazpromu.

Praworządność tematem szczytu UE. Ma to związek z niedawnym orzeczeniem polskiego TK

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do unijnych przywódców napisał, że podczas dzisiejszej sesji roboczej poruszone zostaną kwestie związane z praworządnością. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre przepisy europejskich traktatów za niezgodne z polską konstytucją kilku przywódców, między innymi premierzy Holandii i Szwecji zapowiedzieli, że chcą rozmawiać na ten temat.

W poniedziałek list do liderów 27 krajów napisał też premier Mateusz Morawiecki, deklarując chęć wyjaśnienia sytuacji w Polsce. - Premier zapowiedział, że chciałby pewne kwestie przedstawić, tak jak one wyglądają. Jest gotowy twarzą w twarz o tym mówić - powiedział korespondentom w Brukseli jeden z polskich dyplomatów. Przyznał, że trudno przewidzieć jak długo dyskusja będzie trwała. - Przywódcy są suwerenami swojego czasu - dodał. Premierzy krajów Beneluksu zamierzają dziś zaapelować do Komisji o jak najszybsze uruchomienie mechanizmu uzależniającego wypłatę unijnych funduszy od kwestii związanych z praworządnością.

Morawiecki znów zabrał głos ws. UE. Tym razem na Facebooku

Na tej samej sesji roboczej unijni przywódcy mają też rozmawiać o walce z COVID-19. Na kolacji zaplanowano dyskusję o handlu i klimacie. W piątek przywódcy 27 krajów mają natomiast rozmawiać o migracji oraz sytuacji na zewnętrznych granicach w kontekście wykorzystywania przez reżim w Mińsku migrantów do destabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej.