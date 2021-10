Słowacja wprowadza kolejne restrykcje. Zamknie część restauracji i hoteli

Zobacz wideo Czy jesteśmy gotowi na uderzenie asteroidy?

Od początku pandemii na Słowacji odnotowano 443 214 zakażeń i 12 872 zgonów związanych z koronawirusem. Na początku tygodnia liczba hospitalizowanych w związku z COVID-19 przekroczyła w tym kraju 1000. To najwyższy wskaźnik od maja 2021 roku. Tylko jedna piąta pacjentów przyjętych do szpitali została zaszczepiona. Co więcej, minionej doby odnotowano 3480 zakażeń SARS-CoV-2. To najwyższy przyrost od połowy czerwca.

Słowacja zaostrza przepisy. W których rejonach zamknięte będą hotele i restauracje?

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiczną władze Słowacji ogłosiły nowe restrykcje w 10 z 79 powiatów. Mają wejść one w życie od poniedziałku 25 października. Najbardziej surowe obostrzenia są w strefach oznaczonych czarnym kolorem, w tym oznaczonych na cbordowo i czerwono są one słabsze. Według legendy nie ma ich w ogóle w powiatach "zielonych", jednak żaden z regionów nie został zaliczony do bezpiecznych pod względem sanitarnym.

W "czarnych" rejonach, czyli tych z najgorszą sytuacją pandemiczną, zostaną zamknięte restauracje, w tym nawet te mające tarasy i ogródki. Możliwa jest jedynie sprzedaż na wynos. Dotyczy to między innymi powiatów położonych przy granicy z Polską. W czarnych strefach zostaną również zamknięte hotele i schroniska, siłownie i kluby fitness. Nie mogą z nich korzystać także osoby zaszczepione. Na mapie, którą publikuje słowacki resort zdrowia, do krytycznych obszarów zaliczono: Świdnik, Bardiejów, Lubowolę, Twardoszyn i Czadcę.

Nie ma zakazu podróży, również za granicę. Dlaczego? Do jego wprowadzenia potrzebne byłoby ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy obowiązywał na Słowacji od początku października 2020 roku i trwał siedem miesięcy.

