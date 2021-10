Królowa Elżbieta II odmówiła przyjęcia tytułu Seniora Roku. Uważa, że nie spełnia kryteriów

Więcej informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Masowe szczepienia w Wielkiej Brytanii. Jakie są efekty?

"The Oldie" to brytyjski miesięcznik skierowany do osób starszych "jako beztroska alternatywa dla prasy mającej obsesję na punkcie młodości i celebrytów". Każdego roku organizuje ceremonię wręczenia nagród dla seniorów. Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej tytuł, napisał w lipcu list do prywatnego sekretarza królowej Elżbiety II Edwarda Younga z pytaniem, czy monarchini przyjęłaby wyróżnienie. Mimo że wcześniej uhonorowano zmarłego męża Filipa i królową matkę, Jej Wysokość odmówiła.

"Oni umierają na granicy". Kaczyński przyjechał na Wawel. Napotkał protest

Wielka Brytania. Dla Elżbiety II wiek to tylko liczba, dlatego odmówiła przyjęcia nagrody

"Jej Wysokość wierzy, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, w związku z czym Królowa nie uważa, by spełniała stosowne kryteria, aby móc przyjąć wyróżnienie, i ma nadzieję, że znajdzie Pan bardziej godnego odbiorcę" - napisał Young w odpowiedzi. Jego list zamieszczono w najnowszym numerze miesięcznika.

Po tym, jak królowa odmówiła, tytuł trafił do 90-letniej aktorki i tancerki Leslie Caron. We wtorkowej ceremonii wręczenia nagród uczestniczyła księżna Camilla. Sama monarchini w ten wieczór miała zaplanowany udział w przyjęciu dla uczestników odbywającego się w Londynie globalnego forum inwestycyjnego.

Wielka Brytania. Wykryto kolejną odmianę Delty. "Nie wpadajmy w panikę"

W 2021 roku minęło 69 lat od wstąpienia Elżbiety II na tron. Na czele państwa i Wspólnoty Narodów stanęła po śmierci ojca, króla Jerzego VI. Miała wówczas 26 lat. Monarchini jest najdłużej panującym władcą Anglii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa.