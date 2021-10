Australia. Zaginęła 4-letnia Cleo Smith. Rodzina uważa, że w nocy została uprowadzona z namiotu

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W weekend 16-17 października Ellie Smith razem ze swoim partnerem i dwójką dzieci wybrali się na kemping do Quobba Blowholes (zachodnie wybrzeże Australii). W sobotę ok. godz. 6 rano matka dzieci zauważyła, że z namiotu zniknęła jej 4-letnia córeczka Cleo.

Australia. Zaginęła 4-letnia Cleo Smith. Namiot był otwarty

Po raz ostatni dziewczynka była widziana ok. godz. 1.30, kiedy przebudziła się i prosiła o wodę. Po tym, jak się napiła, zasnęła z powrotem obok swojej młodszej siostrzyczki. Cała rodzina spała w namiocie z dwoma komorami - w jednej spały dzieci, w drugiej matka dziewczynek i jej partner.

Jak opowiadała matka dziewczynki cytowana przez "The Guardian", kiedy obudziła się rano, natychmiast zajrzała do dzieci, by sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku. Kiedy weszła do drugiej komory, zauważyła, że namiot jest otwarty. W środku nie było 4-letniej córeczki, a razem z nią zniknął śpiwór, w którym spała.

Para doskonale zna okolice, w których przebywała na kempingu, dlatego natychmiast ruszyli na poszukiwania dziewczynki we wszystkich zakątkach, które kojarzyli z dzieciństwa. Po bezowocnych poszukiwaniach powiadomili policję. Służby postawiły na nogi wszystkich dostępnych funkcjonariuszy.

Australia. Zaginięcie 4-latki. Policja nie wyklucza porwania

Policja nie wyklucza, że 4-latka została uprowadzona w czasie snu, na co miałby wskazywać m.in. fakt, że zniknął też jej śpiwór - wskazywał Jon Munday z australijskiej policji cytowany przez BBC. Według drugiej wersji wydarzeń dziewczynka miałaby samodzielnie oddalić się od namiotu, pójść w stronę brzegu, gdzie fala podcięła jej nogi, a następnie wciągnęła do oceanu. Matka 4-latki twierdzi jednak, że ta nie poszłaby nigdzie sama. - Jest leniwa, jeśli chodzi o chodzenie. Nie pojedzie zbyt daleko na rowerze. Ciągle chce wchodzić do wózka - opowiadała. Rodzina z każdą chwilą nabiera przekonania, że dziecko zostało porwane. - Najgorsze jest to, że nie możemy nic zrobić - mówiła matka 4-latki.

Na kempingu, gdzie zaginęła Cleo, w weekend przebywało "dość wielu ludzi". Policja usiłuje sprawdzić wszystkie osoby, które były tam w piątkowy wieczór. Poszukiwania trwają już od czterech dni. Kilkukrotnie były przerywane ze względu na warunki pogodowe - ulewne deszcze oraz silne podmuchy wiatru. Funkcjonariusze nie chcą ujawniać kolejnych informacji dotyczących poszukiwań - podaje CNN.

Według Sky News w poniedziałek 18 października służby przesłuchały biologicznego ojca dziewczynki. Nic nie wskazuje jednak na to, by był powiązany z jej zaginięciem. Zagraniczne media spekulują na temat podobnych okoliczności zaginięcia 4-letniej Cleo, co w przypadku 3-letniej Brytyjki Madeleine McCann, która zniknęła bez śladu w 2007 roku podczas wakacji w Portugalii.

4-letnia Cleo po raz ostatni była widziana ok. godz. 1.30 w sobotę 16 października. Spała w czerwono-czarnym śpiworze. Była ubrana w różowo-fioletowy jednoczęściowy śpiwór w niebiesko-żółty wzór. Dziewczynka ma blond włosy oraz brązowe oczy. Policja obawia się o jej życie i zdrowie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat dziewczynki o kontakt ze służbami.