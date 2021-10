USA otworzy granice dla zaszczepionych. Podróże do Stanów wrócą w listopadzie

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki w Parlamencie Europejskim: Nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Odrzucam język gróźb i pogróżek. Jesteśmy dumnym krajem

- Ta data przypada prawie dwa lata po przyjęciu Polski do ruchu bezwizowego - zauważył Bix Aliu. - Nie udało nam się w pełni korzystać z tego, co program ma do zaoferowania, ale teraz to nadrobimy - zapewnił. W filmie na Twitterze ambasady USA dyplomata przedstawił warunki, jakie podróżni powinni spełnić przed wylotem.

"Oni umierają na granicy". Kaczyński przyjechał na Wawel. Napotkał protest

Podróże do USA. Status zaszczepionego nie wystarczy. Trzeba mieć też negatywny wynik testu

Pierwsza, podstawowa zasada obowiązująca przyjezdnych, to bycie całkowicie zaszczepionym przeciwko COVID-19 [w Stanach Zjednoczonych honorowane są szczepionki dopuszczone w Polsce, tj. firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson - red.]. Oprócz tego konieczny jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który trzeba uzyskać najpóźniej na trzy dni przed podróżą. Kolejnym warunkiem jest posiadanie paszportu. Pamiętajmy też, że jeśli wybieramy się do USA turystycznie lub biznesowo na okres krótszy niż 90 dni, nie potrzebujemy wizy, ale podróż musimy zarejestrować w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA).

Grecja. Silne trzęsienie ziemi odczuwalne nawet w Izraelu i Egipcie

ESTA. Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

By złożyć wniosek w ESTA, trzeba wejść na stronę esta.cbp.dhs.gov. Potrzebne będą: numer paszportu, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania podróżnego oraz adres e-mail i numer telefonu do osoby, z którą należy kontaktować się w nagłych wypadkach. Opłata za wniosek wynosi 14 dolarów. Szacowany średni czas wypełnienia wniosku wynosi 23 minuty - podają administratorzy strony.

Był więziony w Starych Kiejkutach, jego zeznania trafią do polskich śledczych

Więcej przydatnych informacji można uzyskać na stronie pl.usembassy.gov. i pod numerem +48 22 3071361. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00.