Były prezydent USA Donald Trump chce uniemożliwić przesłanie dokumentów z czasu jego prezydentury komisji Kongresu, która bada, co on i jego współpracownicy robili przed i podczas oblężenia Kapitolu 6 stycznia 2021 r. W tym celu Trump złożył w poniedziałek pozew do sądu federalnego, by ten zablokował przesłanie dokumentów komisji Kongresu, która rzekomo "nęka byłego prezydenta".

