Colin Powell nie żyje. Były generał i sekretarz stanu USA zmarł z powodu komplikacji po COVID-19

Colin Powell, były amerykański wojskowy i polityk, zmarł w wieku 84 lat - poinformowała jego rodzina. Powell chorował na COVID-19. Generał piastował najwyższe stanowisko wojskowe w siłach zbrojnych USA m.in. w trakcie pierwszej wojny w Iraku. Później został sekretarzem stanu.

3

MC1 Chad J. McNeeley / Office of the Chairman of the Jo