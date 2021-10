Białoruś. Andżelika Borys nadal uwięziona, przygotowano dla niej specjalną akcję. "Przyniesie radość"

Przeczytaj więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Iness Todryk-Pisalnik, redaktorka naczelna gazety "Głos znad Niemna na uchodźstwie" powiedziała Polskiemu Radiu, że akcja "narysuj kartkę urodzinową" ma być wyrazem podziękowania dla Andżeliki Borys za jej zaangażowanie w rozwój oświaty dla młodego pokolenia.

- Wierzymy, że te kartki, które przygotowują uczniowie i młodzież przyniosą jej ogromną radość. Po publikacji tych kartek na naszym portalu adwokaci, którzy kontaktują się z Andżeliką, przekażą jej z pewnością tę informację - podkreśliła Iness Todryk-Pisalnik

Honorowa Obywatelska Dolnego Śląska

Andżelika Borys trafiła do aresztu w marcu w związku z upamiętnianiem na Białorusi żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Białoruskie służby postawiły jej zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Z podobnego powodu w areszcie jest przetrzymywany polski dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Poczobut.

Dwa dni temu w czasie uroczystej sesji sejmiku województwa dolnośląskiego Andżelice Borys przyznano tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska. W imieniu prezeski Związku Polaków na Białorusi odznaczenie odebrała Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa Biełsatu.

Pod koniec września Andrzej Duda pytany w rozmowie z TVN24 o to, czy są podejmowane próby uwolnienia Borys i Poczobuta, odparł, że tak. - Nie informując o tym społeczeństwa, prowadziliśmy zakulisowe rozmowy. Osobiście rozmawiałem z przywódcami różnych krajów, którzy teoretycznie mogli nam pomóc - powiedział. - Liczymy na wsparcie wspólnoty międzynarodowej, żeby uwolnieni zostali, bo są więzieni bezprawnie - dodał prezydent.

