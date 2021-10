Haiti. Uprowadzono grupę 17 amerykańskich misjonarzy, w tym dzieci

Przeczytaj więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Haiti, położone na Morzu Karaibskim, jest najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli i jednym z najbiedniejszych na świecie. Od dłuższego czasu rośnie w nim fala przemocy na tle politycznym. W stolicy Haiti, Port-au-Prince, dochodzi do walk gangów. Na początku lipca prezydent Haiti Jovenel Moise został zamordowany. Napastnicy wtargnęli do jego prywatnej rezydencji w Port-au-Prince i zastrzelili go. W ataku rany odniosła pierwsza dama, Martine Moise.

Od lipca - podkreśla CNN - liczba porwań wzrosła o 300 proc. Od stycznia miało tam miejsce co najmniej 628 porwań, z czego 29 uprowadzonych to obcokrajowcy.

Uprowadzenie misjonarzy na Haiti

W sobotę doszło do porwania 17 amerykańskich misjonarzy - informuje CNN. Misjonarze byli w sierocińcu okolicy Croix des Bouquets. W czasie podróży do Titanyen, miejscowości położonej na północ od stolicy Port-au-Prince, zostali uprowadzeni.

Szczegóły zdarzenia nie są znane. CNN próbowało skontaktować się z haitańskim resortem sprawiedliwości i policją, jednak nie otrzymało komentarza w sprawie porwania.

Jak podaje "The Washington Post", jeden z misjonarzy prosił o pomoc za pomocą komunikatora WhatsApp. "Proszę, módlcie się za nas!! Jesteśmy zakładnikami, porwali naszego kierowcę" - przekazał. Nie wiadomo jednak, czy wysłał wiadomość tekstową, czy wideo. CNN podkreśla, że nie udało się zweryfikować autentyczności tego komunikatu.

