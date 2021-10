"Rz": UE szykuje kompromis z Polską ws. KPO. Będą negocjacje z premierem Morawieckim

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wysokiej rangi hiszpańskie źródła rządowe w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekazały, że zarówno dla Hiszpanii, jak i dla Niemiec "Polska stanowi fundamentalny element projektu europejskiego". "Musimy znaleźć kompromis, który pozwoli na uratowanie twarzy obu stron, z zastrzeżeniem, że prymat prawa europejskiego musi być zachowany, bo to jest fundament konstrukcji europejskiej" - podkreśliły. Jak dodały, nie ma dziś ważniejszej sprawy dla Unii Europejskiej, niż rozwiązanie sporu z Polską. "Ale jesteśmy przekonani, że polski rząd będzie starał się pójść w tej sprawie na kompromis" - zaznaczyły źródła.

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z polską konstytucją. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, chodzi w nim między innymi o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego i dotyczy on zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej.

Kaczyński postawił warunki debaty. Tusk: Przepraszam, Jarku. Datę i miejsce poproszę

Polski rząd liczy na zaliczkę

Na początku września Komisja Europejska oficjalnie wstrzymała analizę Krajowego Planu Odbudowy Polski. Zaakceptowanie go jest niezbędne do wypłacenia pieniędzy z Funduszu Odbudowy. - Kwestionowanie wyższości prawa europejskiego nad krajowym jest powodem wstrzymania akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polski - przekazał wówczas Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych.

Na początku października RMF FM informowało, że dalsze opóźnienia w akceptacji Krajowego Planu Odbudowy mogą oznaczać utratę szansy Polski na 13-procentową zaliczkę, czyli 4,7 mld euro. Nie oznacza to, że pieniądze przepadną, bo zostaną one wypłacone później, w kolejnych transzach. Jednak korzystniejsze byłoby otrzymanie zaliczki, której wypłata nie jest niczym warunkowana. Polska ma wciąż szansę na zaliczkę, ale żeby doszło do jej wypłaty, KPO musi zostać zatwierdzony przez Radę UE do końca roku.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" polskie źródła rządowe przekazały, że zatwierdzenie KPO powinno nastąpić przed połową listopada, a dzięki temu Polska miałaby szansę na otrzymanie zaliczki.

