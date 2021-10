Zbierały śmieci, trzymały się za ręce. 11 dzieci nie żyje. Utonęły na indonezyjskiej wyspie Jawa

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podaje agencja Associated Press, 150 uczniów ze szkoły średniej, będącej odpowiednikiem polskiego dawnego gimnazjum, brało w piątek (15 października) udział w akcji sprzątania brzegów rzeki Cileueur w indonezyjskiej prowincji Jawa Zachodnia.

Indonezja. Grupa dzieci wpadła do wody. 11 z nich utonęło

W pewnym momencie 21 dzieci wpadło do wody. Pobliscy mieszkańcy ruszyli na pomoc, dołączyli do nich ratownicy i dziesięcioro uczniów udało się wyciągnąć na czas, przetransportowano ich do szpitala. Niestety, 11 dzieci zginęło. - Te dzieci, które utonęły, trzymały się za ręce. Jedno z nich się poślizgnęło, a inne poszły za nim - powiedział, cytowany przez AP, Deden Ridwansyah z biura ds. poszukiwań i ratownictwa w Bandung, stolicy administracyjnej Jawy Zachodniej. AP podaje też, że według niektórych doniesień, dzieci, zanim wpadły do wody, miały chcieć przekroczyć rzekę.

W Indonezji często zdarzają się powodzie błyskawiczne i osunięcia ziemia, ale to nie miał być ten przypadek. Przedstawiciel służb ratowniczych podkreślał, że warunki pogodowe tego dnia były dobre.

