Andrej Babisz nie chce tworzyć nowego rządu w Czechach. Zamierza przejść do opozycji

W wywiadzie dla radia Frekvence 1 premier Andrej Babisz zadeklarował, że nie przyjmie propozycji utworzenia rządu, jeśli zgodnie z zapowiedzią otrzyma ją od prezydenta Milosza Zemana. Obecny szef rządu dodał, że jest gotów na przekazanie władzy tworzącej się koalicji i przejście do opozycji wraz ze swoją partią ANO.

Babisz nie przystanie na propozycję Zemana. Rozważa przejście do opozycji

Andrej Babisz już wcześniej wskazywał, że prawdopodobnie nie będzie próbował tworzyć rządu w sytuacji, w której pięć opozycyjnych partii dysponuje większością głosów w nowej Izbie Poselskiej i żadna z nich nie zamierza negocjować z ANO. Partia Babisza w październikowych wyborach uzyskała 72 mandaty.

Ugrupowania, które mają stworzyć większościowy rząd w Czechach, od czwartku prowadzą rozmowy programowe zmierzające do podpisania umowy koalicyjnej. Porozumienie obejmie koalicję SPOLU oraz sojusz Partii Piratów i Burmistrzów (mające razem 108 mandatów w 200-osobowej izbie). Według deklaracji ma być gotowe do 8 listopada, czyli do dnia, w którym odbędzie się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji.

Milosz Zeman spotka się liderem SPOLU

Prezydent Czech Milosz Zeman zamierza spotkać się z liderem opozycyjnej koalicji SPOLU Petrem Fialą. Data spotkania zostanie ustalona w późniejszym terminie i dojdzie do niego, gdy prezydent opuści oddział intensywnej terapii.

Milosz Zeman został przewieziony do szpitala i umieszczony na oddziale intensywnej terapii w niedzielę, zaraz po spotkaniu z dotychczasowym premierem Andrejem Babiszem w letniej rezydencji w Lanach.

Prezydent Czech zabrany do szpitala tuż po spotkaniu z premierem

Dzień wcześniej okazało się, że opozycyjna koalicja SPOLU pokonała rządzącą do tej pory partię ANO Andreja Babisza jej sojuszników w wyborach parlamentarnych i oświadczyła, że jest gotowa utworzyć rząd z Petrem Fialą na czele.