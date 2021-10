Norwegia. Premier Erna Solberg przekaże w czwartek władzę mimo tragedii w Kongsberg

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Premier Norwegii Erna Solberg po ośmiu latach rządów przekaże w czwartek władzę swojemu następcy - podaje rmf24.pl. Polityczka poinformowała, że zrobi to mimo środowej tragedii w Kongsberg, gdzie w wyniku ataku mężczyzny zginęło co najmniej pięć osób.

Norwegia. Premier Erna Solberg odchodzi ze stanowiska po przegranych wyborach

Erna Solberg z Partii Konserwatywnej opuszcza swoje stanowisko po ośmiu latach rządów w wyniku przegranych wyborów parlamentarnych. Jej następcą będzie Jonas Gahr Store, przewodniczący Partii Pracy.

- Poinformowałam przyszłego premiera o tym, co się wydarzyło (w Kongsberg - red). Nowy rząd jest gotowy do działania - przekazała Solberg.

Atak w Kongsberg. Napastnik strzelał z łuku, zabił pięć osób

Norwegia. Mężczyzna strzelał do ludzi z łuku w Kongsberg. Został zatrzymany

W środę po godz. 18 czasu lokalnego (godz. 16 w Polsce) w Kongsberg doszło do tragedii. 37-letni obywatel Danii strzelał do ludzi z łuku. W ulicznym ataku zginęło co najmniej pięć osób, a kolejne dwie zostały ranne.

Jedna z kobiet będących świadkiem ataku powiedziała stacji TV2, że usłyszała zamieszanie, gdy była na ulicy. Miała zobaczyć ukrywającą się kobietą i mężczyznę za rogiem "ze strzałami w kołczanie na ramieniu oraz łukiem w dłoni". Widziała także innych ludzi, którzy uciekali, by ratować swoje życie. - Jedną z nich była kobieta, trzymała dziecko za rękę - cytuje BBC.

Szef miejscowej policji Oeyvind Aas przekazał dziennikarzom, że sprawca został zatrzymany pod zarzutem dokonania zamachu. Mówił też o "konfrontacji" funkcjonariuszy z napastnikiem, nie podał jednak szczegółów. Policja nie zna motywów sprawcy. Nie wyklucza się zamachu o podłożu terrorystycznym. Badana jest także użycia przez niego także innej broni. Służby nie szukają kolejnych sprawców, ponieważ mężczyzna działał sam.

Norweska ministra sprawiedliwości Monica Maeland po ataku podjęła decyzję, by policja w całym kraju została wyposażona w broń. Na co dzień bowiem funkcjonariusze w Norwegii nie są uzbrojeni. Jednocześnie władze informowały jednak, że nie ma sygnałów o kolejnych możliwych atakach w kraju.

Kongsberg to miasteczko położone ok. 80 km na południowy zachód od Oslo. Mieszka tam ok. 28 tys. osób.