Hiszpania. Ofiary pedofilii w Kościele dostaną odszkodowania zależne od skali. "Mój gwałt jest wart 7500 euro"

Zgromadzenia jezuitów i marystów w Hiszpanii wypłacają odszkodowania ofiarom nadużyć seksualnych zakonników - podaje dziennik "El Pais". Ich wysokość ma być jednak zależna od "wagi popełnionego przestępstwa", która klasyfikowana jest w skali: niewielkiej, średniej i wysokiej. - Mój gwałt jest wart tylko 7500 euro - mówi jedna z ofiar.

Hiszpania. Katolickie zgromadzenia zakonne wypłacają odszkodowania ofiarom nadużyć seksualnych

Jak podaje dziennik, odszkodowania wynoszą od pięciu do 15 tys. euro, jednak w zamian za nie zakony mają oczekiwać od ofiar dyskrecji. Podpisywane są klauzule poufności, do której zobowiązują się obie strony.

- Ja, który w wieku siedmiu lat byłem wielokrotnie maltretowany i gwałcony przez [...] jezuitę, teraz dostanę 7500 euro - powiedział dziennikowi 76-letni Alfonso Caparrós, który ofiarą nadużyć był w latach 50., gdy chodził do szkoły. Jak zauważył, w Stanach Zjednoczonych jezuici zapłacili jednej z ofiar nadużyć seksualnych aż 300 tys. euro odszkodowania. - Można by się zastanawiać, co zrobiono temu dziecku, że odszkodowanie było tak wysokie - dodał.

Pedofilia w Kościele katolickim. Hiszpańskie organy odmawiają wszczęcia śledztwa

W styczniu zeszłego roku jezuici zapowiedzieli, że zaczną wypłacać odszkodowania ofiarom nadużyć ich zgromadzenia. Po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia, liczbę ofiar oszacowano na 81 osób - miało to obejmować lata od 1927 roku.

Tymczasem portal Kiratas podaje, że jak na razie żadna hiszpańska instytucja nie podjęła się dochodzenia w sprawie przypadków pedofilii w rodzimym Kościele katolickim, ponieważ hierarchia kościelna się na to nie zgadza. Jedynym sprawozdaniem dotyczącym nadużyć Kościoła w Hiszpanii ma pozostawać baza danych opublikowana przez "El Pais" w kwietniu 2020 roku, która jest aktualizowana. Obecnie widnieje w niej 358 spraw i 908 ofiar.