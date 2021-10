Czechy. Ośmioletnia Julia z Berlina odnaleziona po dwóch dniach poszukiwań

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl



Czeska policja przekazała, że ośmioletnia Julia, która zaginęła w niedzielę po południu, została odnaleziona. Stan dziecka jest dobry.

REKLAMA

Lubelskie. Zakonnice zeszły na złą drogę o zmroku. Pomogli im policjanci

Czechy. Poszukiwana ośmiolatka z Niemiec odnaleziona

Jak możemy przeczytać na Twitterze policji, dziewczynka została odnaleziona przez czeskiego gajowego. Portal Novinky.cz podaje, że dziecko czuje się dobrze. Policjanci podziękowali za pomoc w poszukiwaniach oraz udostępnianie informacji o zaginięciu. Zaznaczono jednak, że ze względu na ochronę danych osobowych, zdjęcie zaginionej Julii zostaje usunięte.

- Poszukiwana dziewczynka znajduje się obecnie pod opieką ratowników. Jest przytomna, zmarznięta i zmęczona, bez kontuzji i bez zagrożenia życia - przekazała portalowi rzeczniczka czeskiego ratownictwa Mária Svobodová.

Ośmioletnia Julia odnaleziona. Małej Niemki poszukiwało ponad 800 osób

W niedzielę 10 października Julia wybrała się wraz z rodziną na wycieczkę w góry, a dokładnie do regionu Las Czeski, który znajduje się na pograniczu Czech i Bawarii. Dziewczynka bawiła się wraz z bratem i kuzynem nieopodal najwyższego szczytu Szumawy. Dzieci oddaliły się od dorosłych, ale obu chłopców udało się odnaleźć. Ośmiolatka zniknęła natomiast bez śladu.

W akcję zaangażowało się ponad 800 osób z Czech i Niemiec. Ratownicy przeczesywali teren zarówno pieszo, jak i przy użyciu pojazdów terenowych, a także wspomagali się 40 psami tropiącymi. We wtorek do akcji dołączyła także alpejska grupa zadaniowa.

W trakcie poszukiwań rzecznik niemieckiej policji Josef Weindl powiedział mediom, że dziecko może przeżyć przez dwa dni bez jedzenia i picia, jednak problemem jest niska temperatura, oscylująca w okolicy zera. - Każda godzina jest ważna - przytacza jego słowa BBC.

Policja radzi, jak ograniczyć ryzyko zaginięcia dziecka

Co zrobić w przypadku zaginięcia dziecka?

W przypadkach zaginięć pomocy można szukać w organizacji pozarządowej Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W przypadku zaginięcia dziecka nie trzeba czekać, tylko zgłosić zaginięcie jak najszybciej. "Zabierz ze sobą aktualne zdjęcie dziecka. Przypomnij sobie, w co dokładnie ubrane było Twoje dziecko lub sprawdź, czego brakuje w jego garderobie. Przekaż policji wszystkie informacje, nawet te, które mogą wydawać się mało istotne bądź wstydliwe, np. związane z trudną sytuacją w domu. Ma to duże znaczenie dla organizacji i skuteczności poszukiwań" - radzi organizacja. W dalszej kolejności warto wykonać telefony do członków rodziny czy znajomych dziecka, przeszukać okolicę domu, sprawdzić sprzęt elektroniczny (telefon, komputer), a także wywiesić plakaty z wizerunkiem dziecka w miejscach publicznych.