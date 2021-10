Austria ma nowego kanclerza. Kim jest Alexander Schallenberg, który nieoczekiwanie awansował?

Sebastian Kurz zrezygnował z funkcji kanclerza Austrii w sobotę (9 października) po tym, jak wszczęto śledztwo, którego jest głównym bohaterem. Zarzuty po raz pierwszy wyszły na jaw w ubiegłą środę, kiedy austriaccy policjanci zwalczający korupcję przeszukali biuro w Urzędzie Kanclerza, biura współpracowników Kurza i siedzibę jednego z koncernów medialnych.

REKLAMA

Prokuratorzy podejrzewają, że Kurz i politycy skupieni wokół niego wykorzystywali publiczne środki z kasy ministerstwa finansów do kupowania korzystnych relacji prasowych i finansowania częściowo zmanipulowanych sondaży, które służyły wyłącznie partyjnym interesom politycznym. Mimo że nie zostały wymienione konkretne gazety, właściciele tabloidu Österreich wydali w zeszłym tygodniu oświadczenie i zaprzeczyli doniesieniom.

52-letni Alexander Schallenberg, dotychczasowy minister spraw zagranicznych, został w poniedziałek zaprzysiężony na urząd kanclerza Austrii.

Sebastian Kurz. "Fałszywe oskarżenia"

Naciski na rezygnację kanclerza Kurza trwały od środy. Za odejściem opowiadała się nie tylko opozycja, ale też wicekanclerz Werner Kogler - lider partii Zielonych. W sobotnim oświadczeniu Sebastian Kurz podkreślił, że zarzuty wobec niego są nieprawdziwe. Sięgają bowiem 2016 roku, a on pełni funkcję kanclerza zaledwie od roku. Jak poinformował, zdecydował się jednak ustąpić ze stanowiska dla dobra kraju. - To, czego teraz potrzebujemy, to stabilne warunki - powiedział dziennikarzom. - Tak więc, by rozwiązać ten impas, chcę zrobić miejsce, żeby zapobiec chaosowi i zapewnić stabilność - dodał. Ustępując, Kurz zaproponował, by jego następcą został szef MSZ Alexander Schallenberg. On sam planuje zostać szefem grupy parlamentarnej swojej Austriackiej Partii Ludowej.

Nowy kanclerz Austrii. Kim jest Alexander Schallenberg?

Alexander Schallenberg dorastał jako syn dyplomaty w Indiach, Hiszpanii i Francji. W Wiedniu ukończył prawo. Przez kilka lat jako ekspert do spraw prawnych przebywał w stałym przedstawicielstwie Austrii przy UE w Brukseli. Po powrocie do kraju Schallenberg został rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Już objęcie urząd ministra spraw zagranicznych było dla niego niemałym zaskoczeniem i - jak się wyraził "nie był częścią jego planów życiowych". Teraz został 16. kanclerzem federalnym Republiki Austrii.

- Nie jest to łatwe dla żadnego z nas - powiedział Schallenberg komentując nieoczekiwaną zmianę na stanowisku kanclerza - ale myślę, że okazujemy niesamowitą odpowiedzialność za ten kraj. To niezwykle wymagająca praca.

Kim Dzong Un oskarża USA. Zapowiedział stworzenie "niezwyciężonej" armii