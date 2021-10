Lawa z wulkanu na La Palmie strawiła cementownię. Toksyczne gazy w powietrzu. Ewakuowano 3 tys. osób

Przeczytaj więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl.

Fabryka cementu na wyspie La Palma spłonęła całkowicie od lawy, która wydobywa się z wulkanu Cumbre Vieja. Jak informuje Reuters, lokalne służby poinstruowały mieszkańców El Paso i Los Llanos de Aridane, aby pozostali w domach, nie otwierali okien i nie korzystali z klimatyzacji. Powodem były toksyczne gazy, które wydobywały się z płonącej cementowni. Z powodu zanieczyszczonego powietrza lokalne władze zdecydowały o ewakuacji trzech tysięcy osób.

Erupcja wulkanu na La Palmie. Spłonęła cementownia

Zajęcia lekcyjne w obu miejscowościach oraz w Tazacorte zostały zawieszone przynajmniej do czwartku.

Miguel Angel Morcuende, dyrektor Planu Ratownictwa Wulkanicznego Wysp Kanaryjskich poinformował, że w ciągu ostatniej nocy obszar zniszczony przez lawę powiększył się o 10 procent i obecnie wynosi 600 hektarów. Dotychczas lawa zniszczyła ponad 1100 budynków. Łącznie z powodu ostatniej aktywności wulkanu Cumbre Vieja sześć tysięcy mieszkańców La Palmy, która liczy ok. 83 tys. mieszkańców, opuściło swoje domy.

Jak podaje amerykańska agencja prasowa Associated Press, wulkan od trzech tygodni wyrzuca niekończące się strumienie lawy i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Cumbre Vieja należy do jednego z najbardziej aktywnych sejsmicznie wulkanów Wysp Kanaryjskich. W ubiegłym wieku jego aktywność zanotowano dwukrotnie - najpierw w roku 1949, później w 1971.

