Babisz przegrał wybory, ale zostanie prezydentem? Czeskie media spekulują. "Sposób na kontrolę"

Centroprawicowa koalicja SPOLU zwyciężyła w wyborach do czeskiej Izby Poselskiej. Wraz z drugim z bloków opozycyjnych - koalicją Partii Piratów i Burmistrzów - ma szansę na stworzenie większościowego rządu przy 108 na 200 mandatów. Partia ANO premiera Andreja Babisza zdobyła 72 mandatów.

Proces formowania nowego rządu może być jednak długotrwały. Prezydent Milosz Zeman, obecnie przebywający w szpitalu, zapowiadał wcześniej, że w pierwszej kolejności szansę utworzenia rządu otrzyma lider partii, a nie koalicji, która zyska najwięcej mandatów. W obecnej sytuacji byłoby to ANO. Ewentualny gabinet Babisza może jednak nie otrzymać wotum zaufania.

Babisz nie wykluczył, że wystartuje w wyborach na prezydenta. "Sposób na nieformalną kontrolę"

Portal E15.cz przypomina, że Andrej Babisz jest właścicielem koncernu Agrofert, do którego należą spółki z branż m.in. rolno-spożywczych i chemicznych. Czeski portal twierdzi, że "pozycja Babisza została zagrożona" i rząd pod przywództwem SPOLU mógłby "odciąć Agrofert od dużej części dotacji krajowych i na pewno nie byłby tak przychylny w kwestii dystrybucji dotacji europejskich".

Portal zwraca również uwagę na fakt, że zbliżają się wybory prezydenckie (mają odbyć się nie później niż w styczniu 2023 r.), a Babisz nie wykluczył, że w nich wystartuje.

"Prezydentura jest z pewnością jednym ze sposobów, w jaki właściciel Agrofertu może przynajmniej zachować nieformalną kontrolę nad kondycją swojej byłej i przyszłej firmy. I chyba nikt nie wątpi, że urodzony biznesmen Babisz nie zrobiłby nic za darmo na Zamku [mowa o prezydenckiej siedzibie - red.]" - czytamy.

Wybory w Czechach. Komentarze mediów

"Hospodarzske Noviny" piszą o końcu tradycyjnej lewicy i wyborczej porażce socjaldemokratów oraz komunistów. Słaby wynik Partii Piratów, która uzyskała 4 mandaty, gazeta nazywa "niespodziewaną masakrą".

"Wyborcze trzęsienie ziemi i strach o prezydenta" - to z kolei tytuł na pierwszej stronie "Lidovych Novin". Dziennik przypomina, że w powyborczych rokowaniach prezydent Milosz Zeman odgrywa rolę moderatora. Zaznacza też, że nikt nie spodziewał się powołania nowego rządu w ciągu tygodnia, jednak powinien on powstać do świąt.