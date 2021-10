WizaDonikąd. Reporterzy w siedmiu krajach przybliżą drogę migrantów do Europy

"Nie obchodzi mnie, czy był to biznes dla Białorusi, biur podróży itp. Dbam o swoje życie, dopóki widziałem szansę, to korzystałem" - mówi jedna z osób, która szlakiem migracyjnym przez Białoruś dotarła do Europy. Polska granica jest tylko częścią tego szlaku. Przez cały tydzień reporterzy Outride.rs pokażą drogę migrantów z różnych perspektyw w różnych częściach świata.

Fot. Gazeta.pl