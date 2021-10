Wyspy Kanaryjskie. Na La Palmie z wulkanu znów spływa lawa, a z nią wielkie bloki skalne, jak budynki

Zobacz wideo Hawaje: Kula lawy uderzyła w łódź pełną turystów. 23 osoby zostały ranne

W niedzielę 10 października doszło do kolejnego wycieku lawy z wulkanu Cumbre Vieja na Wyspie Kanaryjskiej La Palma. Ostatnia erupcja miała miejsce zaledwie trzy tygodnie temu.

Hiszpania. Wulkan Cumbre Vieja w fazie największej erupcji

Jak podaje Reuters za Hiszpańskim Narodowym Instytutem Geologicznym, w niedzielę miało miejsce 21 wstrząsów sejsmicznych, z których najsilniejszy miał magnitudę 3,8. Niektóre bloki skalne, które spływają z lawą, mają wielkość trzypiętrowych budynków.

Zniszczeniu uległo kilka budynków w wiosce Todoque.

"Upadek północnej flanki wulkanu Cumbre Vieja spowodował uwolnienie dużych bloków materiału i pojawienie się nowych przepływów, które biegną przez obszary już ewakuowane" - poinformował na Twitterze hiszpański Departament Bezpieczeństwa Narodowego. Lawa dotarła także do przemysłowej dzielnicy Camino de la Gata.

Od poniedziałku 11 października do pomocy w usuwaniu popiołu wulkanicznego zostaną zaangażowani członkowie hiszpańskiej marynarki wojennej.

Cumbre Vieja nie zamierza zasypiać. Ewakuowano kolejnych mieszkańców

Hiszpania. Sześć tysięcy mieszkańców La Palmy ewakuowano w związku z aktywnością wulkanu

Od czasu poprzedniej erupcji, która miała miejsce 19 września - wulkan Cumbre Vieja wybuchł wówczas po raz pierwszy od 50 lat, zniszczonych zostało już 1186 budynków, a lawa pochłonęła 493 hektary ziemi. Ewakuowanych zostało także ponad sześć tys. mieszkańców La Palmy, co stanowi około siedem proc. ludności całej wyspy. Jak podaje amerykańska agencja prasowa Associated Press, wulkan od trzech tygodni wyrzuca niekończące się strumienie lawy i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Cumbre Vieja należy do jednego z najbardziej aktywnych sejsmicznie wulkanów Wysp Kanaryjskich. W ubiegłym wieku jego aktywność zanotowano dwukrotnie - najpierw w roku 1949, później w 1971.