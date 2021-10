"Bild am Sonntag": Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko Łukaszence

Zobacz wideo Czy migranci przetrwają teraz w lesie? Wodziński: To ekstremalne wyzwanie

Niemiecka gazeta "Bild am Sonntag" informuje, że tamtejsza prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko Alaksandrowi Łukaszence. Jest on podejrzewany o organizowanie przemytu ludzi.

"Bild am Sonntag": Niemieckie władze uważają, że Łukaszenka odpowiada za kryzys migracyjny

"Bild am Sonntag" pisze, że coraz więcej migrantów dociera przez Polskę z Białorusi do Niemiec. Tylko przedwczoraj zatrzymano na granicy z Polską 291 osób. Według niemieckich władz białoruskie państwo przemyca migrantów do Europy, ponieważ Alaksandr Łukaszenka chce w ten sposób wymusić zniesienie sankcji, nałożonych na niego przez Unię Europejską.

Jak czytamy w dzienniku, migranci przylatują na Białoruś z takich miast Bliskiego Wschodu, jak Bagdad, Dubaj, Bejrut czy Damaszek. Korzystają z białoruskich wiz studenckich, a każdy z migrantów musi zapłacić do czterech tysięcy euro. Po przylocie do Mińska są przewożeni przez straż graniczną lub milicję na granicę z Polską, w miejsca, gdzie prawdopodobnie nie ma polskich strażników. Jeśli uda im się przekroczyć granicę, jadą do Niemiec.

"Bild am Sonntag" podaje, że sytuacja w brandenburskim ośrodku recepcyjnym w Eisenhüttenstadt, który znajduje się przy polskiej granicy, jest bardzo napięta i już zostały tam już rozstawione namioty mające chronić przed zimą. Władze niepokoi także sytuacja związana z uchodźcami, którzy zostali już uznani w Grecji i kierują się do Niemiec. W BAMF (Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców) jest już ponad 33 500 takich wniosków o azyl.

