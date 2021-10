Donald Trump zapowiada: "Odzyskamy Amerykę". Twierdzi, że Biden prowadzi naród "na skraj ruiny"

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak donosi dziennik "Des Moines Register", podczas sobotniego wystąpienia w mieście Des Moines w stanie Iowa Donald Trump "rozpoczął wielofrontowy atak na prezydenta Joe Bidena i Demokratów w Kongresie, którzy, jak stwierdził, prowadzą naród 'na skraj ruiny'". Były prezydent USA krytykował swojego następcę za politykę związaną z pandemią COVID-19, wycofanie wojsk z Afganistanu oraz wiele aktów ustawodawczych w Kongresie, który kontrolują Demokraci.

- Tylko nie mówcie, że was nie ostrzegałem - powiedział Trump, nawołując popierające go osoby do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią 2022 roku. - Musimy wysłać radykalnej lewicy wiadomość, której nigdy nie zapomną - dodał.

Przemówienie byłego prezydenta USA trwało ponad 90 minut, w trakcie których wygłosił długą listę obietnic związanych z kampanią, ale nie potwierdził ostatecznie, że będzie ubiegał się o reelekcję. - Odzyskamy Amerykę - zapewnił jednocześnie swoich zwolenników.

Kolejny raz zakwestionował również wyniki wyborów z 2020 r., w tym w Arizonie, gdzie pod koniec września zakończył się audyt i nie znaleziono dowodów na to, by Trump zdobył głosy elektorskie w tym stanie.

Iowa. W stanie rośnie poparcie dla polityki Trumpa

Przed tysiącami rozentuzjazmowanych zwolenników Trump poparł senatora Chucka Grassleya, który ubiega się o ósmą kadencję. Nawiązał także do spotkań z wyborcami w Iowa, które od dziesięcioleci rozpoczynają prezydenckie prawybory obu głównych partii politycznych.

"Des Moines Register" przypomina, że według najnowszego sondażu Des Moines Register/Mediacom Iowa, wizyta Donalda Trumpa odbywa się w momencie, gdy mieszkańcy stanu są mu przychylni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej: za Trumpem opowiedziało się 53 proc. ogółu badanych ze stanu Iowa oraz 91 proc. zwolenników Republikanów.

Rosja. Katastrofa samolotu. Nie żyje kilkanaście osób