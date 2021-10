Więcej treści na Gazeta.pl >>>

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku przekazało w piątkowym komunikacie, że tamtejszy minister Fuad Hussein odbył rozmowy telefoniczne z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem, szefem MSZ Litwy Gabrieliusem Landsbergisem i szef MSZ Łotwy Edgarem Rinkevichem.

W trakcie tych rozmów szef irackiej dyplomacji zaznaczył, że "handel ludźmi i niebezpieczeństwa związane z rozwojem sieci przemytniczych, a także jego odzwierciedlenie w bezpieczeństwie irackich podróżnych, są klasyfikowane jako czyny przestępcze".

Jak przekazało irackie ministerstwo, rząd czasowo zawiesił loty na Białoruś, kontynuując jednocześnie loty powrotne.

Irackie MSZ: Obywatele są celem siatek przemytniczych

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z niepokojem śledzi kwestię imigrantów irackich i związane z tym zagrożenia, ponieważ są oni celem siatek przemytniczych i przemytu ludzi" - czytamy w komunikacie. Resort ponowił apel do swoich obywateli, "aby nie wpadali w pułapkę tych grup".

"Medycy na granicy": Zgłoszenie otrzymaliśmy już pierwszej doby

Minionej doby odnotowano kolejne 553 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano osiem osób. Cztery z nich to obywatele Iraku, trzy osoby to obywatele Konga, a jedna to obywatel Gwinei. Pozostałe próby udaremniono.

W tym miesiącu potwierdzono 4,3 tys. prób nielegalnego forsowania granicy państwa. Od początku roku takich prób było blisko 16 tys.