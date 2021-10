Zakończyło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu. Lokale wyborcze zamknięto o 14:00. Głosowanie trwało w nich od piątku z nocną przerwą. Z danych z godz. 18 wynika, że partia ANO premiera Andreja Babisza i centroprawicowe Spolu odnotują podobne wyniki na poziomie ok. 27 proc. Jeszcze kilka godzin wcześniej wszystko wskazywało na to, że ANO będzie miała kilkupunktową przewagę.

