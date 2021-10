Josef Schütz, najstarszy strażnik obozowy oskarżony o zbrodnie nazistowskie, twierdzi, że jest "niewinny" i nie wiedział o tym, co się działo w obozach koncentracyjnych. To, że mężczyzna trafi do więzienia, jest mało prawdopodobne.

