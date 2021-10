John Wayne by się nie powstydził. Włosi celowali do Amerykanów, ci do Włochów i tak pięć godzin na krawędzi [TAKA CIEKAWOSTKA]

Przeczytaj więcej podobnych informacji na podstronie cyklu "Taka Ciekawostka" Gazeta.pl

REKLAMA

Brzmi jak opis sceny z westernu i pełnych napięcia ostatnich chwil przed strzelaniną, kiedy obie strony czekają na pierwszy ruch przeciwnika. Jednak to autentyczne wydarzenia, które rozegrały się w nocy 10 października 1985 roku w bazie lotniczej Sigonella.

26 lat temu wybuchł jeden z najpoważniejszych kryzysów w relacjach Włoch i USA, który dobrze pokazał, że można być jednocześnie dobrym sojusznikiem w ramach NATO, ale też zdecydowanie bronić swojej niezależności i suwerenności.

Porwanie, morderstwo i trudny kompromis

Preludium do wydarzeń w bazie Sigonella było porwanie włoskiego statku wycieczkowego Achille Lauro trzy dni wcześniej. Czterech palestyńskich terrorystów opanowało jednostkę niedaleko Aleksandrii, na wodach terytorialnych Egiptu. Na pokładzie było 97 pasażerów (większość wysiadła na dwudniową wycieczkę) i 450 członków załogi. Palestyńczycy kazali kapitanowi płynąć do Syrii i ogłosili, że żądają uwolnienia 50 swoich towarzyszy z izraelskich więzień. Pierwotnie mieli inny plan. Chcieli przeprowadzić zamach, kiedy statek zawinie do portu Aszdod w Izraelu, ale przypadkiem odkrył ich członek załogi, kiedy czyścili broń.

Ósmego października terroryści zamordowali jednego z pasażerów, poruszającego się na wózku obywatela USA pochodzenia żydowskiego. Ciało wyrzucili za burtę. Świat dowiedział się o tym z opóźnieniem, dopiero po wynegocjowaniu dziewiątego października rano porozumienia przez rządy Egiptu, Włoch i palestyńskiej organizacji OWP. Na jego mocy terroryści mieli uwolnić zakładników, zejść z pokładu i oddać się w ręce władz Egiptu. Dopiero kiedy to zrobili i załoga odzyskała swobodę, wieść o morderstwie trafiła do władz Włoch i USA, istotnie zmieniając ich ocenę sytuacji.

Amerykanie byli zwłaszcza wzburzeni tym, że na mocy porozumienia czterej terroryści mieli zostać przewiezieni pod nadzorem Egipcjan do Tunezji, gdzie akurat swoją główną siedzibę miała OWP i tam osądzeni. Główny autor dyplomatycznego porozumienia, włoski premier Bettino Craxi, nie widział innej możliwości, niż trzymać się go do końca. Socjaldemokrata dbał o relacje Włoch ze światem arabskim i miał dobre kontakty z Palestyńczykami. Wolał więc ich nie rujnować i po prostu naciskać na sprawiedliwy proces terrorystów w Tunezji.

Prezydent USA Ronald Reagan miał inne zdanie. Słynący z raczej jastrzębiego nastawienia, polityk zaaprobował akcję porwania egipskiego samolotu z terrorystami. Lotniskowiec USS Saratoga, który akurat skończył udział w ćwiczeniach NATO na Morzu Adriatyckim, ruszył z pełną prędkością na południe. Wieczorem 10 października z jego pokładu wystartował zespół myśliwców F-14 Tomcat, maszyn walki elektronicznej A-6 Intuder i latających radarów E-2 Hawkeye. Te pierwsze sprawdzały przez kilka godzin wiele samolotów pasażerskich lecących na zachód nad centralnym Morzem Śródziemnym. Zbliżały się do nich na minimalny dystans z wyłączonymi światłami i oceniały, czy to maszyna B737 w malowaniu linii Egypt Air.

Dopiero mniej więcej dziesiąty przechwycony samolot okazał się tym właściwym. Jeden z F-14 miał podlecieć na odległość kilku metrów i jego załoga oświetliła ogon maszyny pasażerskiej latarką, aby odczytać numery rejestracyjne. Kontrolerzy z E-2 nawiązali kontakt z egipskimi pilotami i kazali im skierować się do bazy Sigonella na Sycylii. Kiedy ci odmówili, cztery F-14 otaczające B737 na komendę zapaliły wszystkie możliwe światła, ujawniając swoją obecność. Zaskoczeni Egipcjanie nie mieli wyboru i się podporządkowali. Potem wspominali, że Amerykanie gestami jasno im zakomunikowali, że albo to zrobią, albo zostaną zestrzeleni. Chwilę po północy czasu lokalnego 11 października B737 z terrorystami na pokładzie dotknął kołami pasa w bazie Sigonella.

Zobacz wideo

Na krawędzi tragicznej strzelaniny

Za B737 już od pewnej chwili leciały dwa amerykańskie transportowce C-141 z zespołem kilkudziesięciu komandosów na pokładzie. Mieli za zadanie jak najszybciej opanować egipski samolot, porwać terrorystów i odlecieć z nimi do USA. Włosi na terenie bazy byli zaskoczeni całą sytuacją. Kiedy tylko wylądował egipski samolot, skierowało się w jego kierunku około 50 żandarmów i żołnierzy. Ku ich zaskoczeniu z ciemności chwilę później wyłoniły się amerykańskie maszyny, z których wysypali się komandosi i ruszyli biegiem w ich stronę. Włoski dowódca przytomnie kazał swoim ludziom otoczyć egipski samolot i nie dopuścić do niego Amerykanów. W końcu to była włoska baza, włoska ziemia i obowiązywało tu włoskie prawo. Amerykanie nie konsultowali swoich planów z Włochami i o niczym ich nie uprzedzili. Oficer poprosił więc przełożonych o dalsze rozkazy i czekał.

W większości młodzi i słabo uzbrojeni Włosi stanęli twarzą w twarz ze znacznie lepiej wyekwipowanymi i o niebo lepiej wyszkolonymi Amerykanami. Jeszcze chwilę wcześniej byli dobrymi sojusznikami, teraz mierzyli do siebie z broni. Oficerowie kłócili się o to, kto ma jurysdykcję nad terrorystami. W tle włoscy żołnierze ustawili ciężarówki przed i za amerykańskimi samolotami, aby uniemożliwić im odlot. Amerykanie na co dzień stacjonujący w bazie zrobili to samo z samolotem egipskim. Jednocześnie lokalny włoski dowódca wezwał posiłki w postaci ponad 200 funkcjonariuszy paramilitarnej policji Carabinieri, którzy zjechali z całej okolicy i ustawili się w trzeci krąg za Amerykanami.

Ostatecznie wokół egipskiego samolotu stało w ciemnościach kilkudziesięciu komandosów USA i około 300 Włochów. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Nastał niebezpieczny pat, który mógł się skończyć tragiczną strzelaniną pomiędzy żołnierzami sojuszników z NATO. Wystarczyła jedna mocno zestresowana osoba, która by się czegoś przestraszyła albo spanikowała i pociągnęła za spust.

Jednostka 29155, czyli ludzie Kremla od mokrej roboty

Kluczowa rozmowa prezydenta i premiera

Informacja od amerykańskiego dowódcy o powstałej sytuacji szybko powędrowała do Białego Domu. Reagan na bieżąco monitorował sytuację. Craxi szybko się o niej dowiedział. Początkowo Amerykanie poinformowali Włochów, że chcą zatrzymać terrorystów i przewieźć ich do USA, ponieważ ci zamordowali obywatela USA. Włosi odparli, że nie pozwolą na to, bo do morderstwa doszło na pokładzie włoskiego statku, wobec czego zgodnie z prawem międzynarodowym to ich jurysdykcja. Dodatkowo samolot stał we włoskiej bazie, jedynie użyczanej sojusznikom z NATO do celów stricte obronnych i obowiązywało w niej włoskie prawo.

Po kilku godzinach bezowocnych pertraktacji zorganizowano bezpośrednią rozmowę Reagana i Craxiego. Tak wspominał ją urzędnik departamentu stanu Thomas Longo, który tłumaczył.

Kiedy Reagan domagał się wydania Palestyńczyków, Craxi odmówił. Powoływał się na włoską konstytucję i prawo, błagając prezydenta, żeby zrozumiał. Nadal słyszę drżący głos premiera, kiedy mówi o perspektywie żołnierzy amerykańskich i włoskich rozstrzeliwujących się nawzajem na pasie w Sigonelli.

Ostatecznie Reagan ustąpił pod warunkiem, że terroryści zostaną zatrzymani przez Włochów i osądzeni we Włoszech. O 5:30 nad ranem wydał rozkaz, aby komandosi odstąpili od egipskiego samolotu. Jak za dotknięciem magicznej różdżki ludzie przed chwilą mierzący do siebie z broni znów stali się sojusznikami.

UFO zaobserwowane przez żołnierzy USA na Pacyfiku

Powietrzne przepychanki

Nie był to jednak koniec spięć na linii Włochy-USA. Czterej terroryści z Achille Lauro zostali wyprowadzeni z samolotu i aresztowani. Później zostali osądzeni i skazani na wieloletnie więzienie. Jednak na pokładzie został piąty Palestyńczyk, Abu Abbas, którego Amerykanie uznawali za pomysłodawcę operacji. Nie brał jednak bezpośrednio udział w porwaniu statku i znalazł się w B737 jako obserwator oraz gwarant wykonania umowy ze strony OWP. Po kolejnych zaciętych negocjacjach ustalono, że egipski samolot poleci do Rzymu, gdzie Abbas zostanie przesłuchany.

Dowódca amerykańskich komandosów ciągle będących w bazie Sigonella nie ufał Egipcjanom i Włochom, że polecą do Rzymu. Wraz z kilkoma żołnierzami przejął kontrolę nad będącym w bazie niewielkim samolotem dyspozycyjnym lotnictwa USA i kazał jego załodze lecieć za egipską maszyną. Kiedy Włosi nie wydali im zgody na start z głównego pasa, Amerykanie wznieśli się z biegnącej obok drogi do kołowania. Na wieść o tym z okolicznych baz poderwały się cztery włoskie myśliwce, które otoczyły B737 i lecących tuż za nim Amerykanów. Niedługo później na scenę przybyły po raz kolejny amerykańskie myśliwce F-14. W ten sposób znów doszło do pełnej napięcia sytuacji rodem z westernu, tylko tym razem w powietrzu. Piloci amerykańscy i włoscy mieli przy okazji wymienić liczne epitety, uwagi na temat swoich preferencji seksualnych i prowadzenia się matek.

Ostatecznie B737 doleciał tam, gdzie miał dolecieć. Myśliwce zawróciły do baz i na lotniskowiec. Kontrola lotów lotniska Ciampino nie wydała zgody na lądowanie maszyny z komandosami, ale jej pilot zgłosił sytuację awaryjną na pokładzie i tym samym nie można mu już było odmówić. Przeczucie amerykańskiego dowódcy okazało się częściowo słuszne, bo Włosi po przesłuchaniu Abbasa pozwolili mu odlecieć do Jugosławii. Pomimo wniosku ekstradycyjnego złożonego przez USA. Włoscy sędziowie uznali, że nie ma dowodów na jego zaangażowanie w zamach, więc nie ma podstaw do aresztowania i ekstradycji. Wywołało to oburzenie w USA, ale Włosi ponownie postawili na swoim. Abbasa złapali dopiero w 2003 roku w Bagdadzie. Zmarł rok później w amerykańskim więzieniu.

Ostatecznie wielki kryzys nie zaszkodził istotnie relacjom Włoch i USA. Trwała zimna wojna i współpraca obu państw była ważniejsza. Kryzys w bazie Sigonella jest jednak uznawany za jeden z kluczowych momentów, które określają stosunki obu państw. Włosi jasno postawili granice i wygrali w sporze z potężnym sojusznikiem.